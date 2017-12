EDITORIAL: Já só falta quase tudo

Por José Campinho - Inaugurado este domingo, o tão aguardado elétrico continua a ser alvo de críticas, com cada vez mais vozes a questionarem o impacto deste projeto no descongestionamento do trânsito. As críticas não mudaram muito nas últimas duas décadas: o elétrico pouco ou nada acrescenta aos transportes públicos existentes, nomeadamente aos autocarros, é mais limitado em termos de trajetos e demasiado dispendioso para o efeito esperado.

Mais recente é a questão sobre a utilidade deste primeiro troço que liga a Luxexpo à ponte vermelha. Um trajeto considerado demasiado curto, que estava previsto ser inaugurado apenas quando estivesse concluído o troço que faz a ligação entre os parques de estacionamento do Glacis e da feira de exposições. As razões que o levaram a ser encurtado e inaugurado mais cedo continuam a ser pouco claras. Para já, é difícil imaginar quem beneficiará deste curto trajeto, excetuando, talvez, uma meia dúzia de restaurantes e lojas situadas na avenida J.F. Kennedy.



Independentemente da duração do projeto e da forma como foi escalonado, a grande questão continua a ser qual será o contributo do elétrico para o descongestionamento do trânsito. Para o ministro dos Transportes, François Bauch, o elétrico é apenas uma de várias respostas a um problema que se tem vindo a agravar ao longo de vários anos. O ministro ecologista tem razão. Para que o Luxemburgo possa ser um país com alternativas viáveis à utilização do automóvel falta quase tudo.

Comecemos pelo elétrico. Para que este projeto tenho um impacto significativo no trânsito no interior da cidade, teria que funcionar como uma espécie de metro. Ou seja, teria de ter uma rede de ligações muito mais abrangente. Sem essas ligações, os utentes continuam a estar dependentes dos autocarros para chegar à maioria dos destinos. Um projeto para durar pelo menos mais duas décadas…



Passemos aos comboios. Esta semana foram inauguradas duas estações: em Howald e em Pfaffenthal. Apesar de menos mediáticas, estas estações são essenciais para a criação de verdadeiras alternativas para milhares de automobilistas. Sem ligações de comboio, o elétrico acaba por só beneficiar os habitantes da capital. O problema é que nos últimos quinze anos apenas foram construídas cinco novas estações. Isto apesar de o número de passageiros ter aumentado em cerca de 60% na última década.



E para terminar, os combustíveis. Mesmo que o Luxemburgo estivesse preparado com alternativas viáveis ao uso do automóvel (que está longe de acontecer), falta o elemento dissuasor: a carteira. Sem portagens e com os preços dos combustíveis muito mais baixos do que nos países vizinhos, o Luxemburgo incentiva não só os seus habitantes a usar o automóvel como todos aqueles que vivem do outro lado da fronteira.

Uma estratégia que não surpreendia no quadro da falta de ética que caracterizava o modelo de negócio dos paraísos fiscais, mas que agora, com um ministro ecologista à frente do Ministério dos Transportes, e após o estudo apresentado pelo governo já em novembro do ano passado sobre os efeitos nocivos para o ambiente e para a saúde da população do chamado turismo dos combustíveis, não faz qualquer sentido.

