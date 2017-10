EDITORIAL: Coisas de gente rica

Por José Campinho - Segundo dados do Banco Central do Luxemburgo, 67% das famílias têm habitação própria. Uma das médias mais elevadas da Europa mas que está a tornar-se cada vez mais seletiva.

Apesar dos juros historicamente baixos, o que incentiva ainda mais à compra, os bancos apertaram o cinto e já não emprestam de ânimo leve. É necessário ter poupanças, ser jovem (para poder prolongar o mais possível a hipoteca) e ter já um bom salário para conseguir obter financiamento para comprar um apartamento. Condições ao alcance de cada vez menos pessoas.

Por outro lado, a população não cessa de aumentar. Segundo o Organismo Nacional de Estatística, cerca de seis mil novos agregados familiares instalam-se todos os anos no Luxemburgo. Daqui a 20 anos prevê-se que a população chegue aos 800 mil habitantes, devendo ultrapassar a fasquia de um milhão de pessoas em 2060.

Um aumento que, se por um lado é necessário tanto para alimentar a caixa de pensões como para garantir a sustentabilidade do atual crescimento económico, levanta vários desafios. E um deles é precisamente onde alojar todas estas pessoas que vão chegando, num cenário como o atual, onde crescer em altura continua a ser tabu.

Com uma média de 4.000 novos alojamentos por ano, o Luxemburgo continua a agravar uma situação que já ultrapassou há muito os limites do razoável. Face a uma oferta bastante inferior à procura, a bolha imobiliária – para a qual a Comissão Europeia já alertou várias vezes – continua a aumentar para níveis perigosos. Para as famílias e para o próprio país.

Um risco bem conhecido do Ministério da Habitação, que, apesar dos ligeiros progressos, continua a ser incapaz de dar uma resposta satisfatória às necessidades do setor. Há mais prédios a serem construídos, mais habitações sociais, mais ajudas disponíveis, mas o problema de fundo mantém-se: a procura continua a ser muito superior à oferta.

Sem grande margem para crescer na zona à volta da capital, o governo tem vindo a apostar na descentralização, de forma a aliviar o fluxo de trabalhadores no centro do país. As negociações para a vinda de grandes empresas privilegiam outras cidades, com a promessa de mais e melhores acessos a preços mais acessíveis. O teletrabalho é outra das pistas que está a ser seguida, com o objetivo de aliviar tanto o setor imobiliário como as próprias estradas, cada vez mais congestionadas.

Alternativas que, no fundo, visam prolongar o mais tempo possível o estilo de vida do país: um local calmo, rodeado de vegetação, onde é agradável viver. Um desejo do agrado de todos, mas cujo preço a pagar está a tornar-se insuportável para uma classe média com cada vez menos poder de compra.

No novo bairro da Cloche d’Or, na periferia da capital, um T1 já custa perto de meio milhão de euros. Coisas de gente rica…

