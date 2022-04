Uma semana após serem revelados sinais de corrosão, a empresa explicou que a estrutura foi encerrada de modo preventivo.

EDF. Fissuras não tiveram “consequências reais” no reator de Cattenom

Maria MONTEIRO Uma semana após serem revelados sinais de corrosão na central, a empresa explicou que os “pequenos golpes” encontrados nas “ligações das válvulas pressurizadoras” não impediu o seu “funcionamento normal”, mas a estrutura foi encerrada de modo preventivo.

Apesar de as válvulas "permanecerem sempre totalmente operacionais”, a direção da central elétrica de Cattenom, que fica a poucos quilómetros da fronteira com o Luxemburgo, teve de dar o alerta à Autoridade Francesa de Segurança Nuclear (ASN, na sigla francesa) a 19 de abril, refere a Eletricité de France (EDF) em comunicado emitido esta quinta-feira.

A avaria foi classificada como um evento “significativo” de nível 1 na escala INES (que vai de 0 a 7), uma vez que “não foi possível garantir o bom funcionamento do equipamento em caso de acidente” ou de terramoto.

Nesse cenário, as válvulas pressurizadoras e as suas fontes de alimentação elétrica teriam de estar em condições para “proteger o circuito primário em caso de sobrepressão”, o que não seria exequível com as fissuras existentes.

Trabalhos de reparação a decorrer

O reator número 4 tinha sido “encerrado para manutenção programada e reabastecimento de combustível a 19 de fevereiro”. A 8 de março, as fissuras foram encontradas durante um teste dos fornecimentos elétricos para as válvulas, verificação que é feita periodicamente.

As fissuras, cujos “trabalhos de reparação estão em curso”, deixaram o Luxemburgo em alerta, tendo o governo enviado uma carta ao diretor-geral da ASN a pedir esclarecimentos sobre o assunto, nomeadamente os resultados das análises feitas pela EDF.

Recentemente, a EDF identificou sinais de corrosão em quatro reatores nucleares, incluindo Cattenom, o que levou a concessionária estatal francesa a suspender o funcionamento de alguns dos seus 56 equipamentos.

