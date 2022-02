Duas agências "mais uma vez confirmam a boa situação financeira do país graças à sua abordagem orçamental equilibrada e orientada para o futuro", afirmou o ministério das Finanças numa declaração no sábado de manhã.

Economia

Economia do Luxemburgo reforça a sua classificação AAA

Duas agências de classificação financeira confirmaram na sexta-feira a classificação AAA do Luxemburgo, anunciou o ministério das Finanças. Mais duas classificações triplas A para o Luxemburgo. As agências S&P Global e DBRS Morningstar confirmaram a classificação de crédito AAA do Luxemburgo com uma perspectiva estável, a melhor classificação possível.

As duas agências "mais uma vez confirmam a boa situação financeira do país graças à sua abordagem orçamental equilibrada e orientada para o futuro", afirmou o ministério das Finanças numa declaração no sábado de manhã.

Para o ministro das Finanças Yuriko Backes, esta confirmação "sublinha a solidez da política económica e fiscal do governo antes e durante a crise sanitária". O país "continua a ser atractivo para as empresas e investidores apesar de um contexto internacional incerto" e o governo é assim reforçado para continuar "a sua política económica centrada no crescimento sustentável".

"Espaço de manobra fiscal"

O país mostrou maior resistência do que outros ao choque da pandemia, de acordo com as duas agências de classificação. Consideram que "o governo apoiou eficazmente a economia durante toda a crise sanitária sem pôr em risco a sustentabilidade das finanças públicas" graças à "margem orçamental criada nos anos anteriores", de acordo com o comunicado de imprensa do ministério. Assim, o PIB do Luxemburgo caiu apenas 1,8% em 2020, em comparação com uma média de -6,5% na zona euro. E a recuperação não tardou a chegar, com um crescimento de 7% em 2021. Além disso, a DBRS observa que o Grão-Ducado tem um ambiente político estável. A classificação do Luxemburgo "baseia-se finalmente na observação de que o país está bem colocado para lidar com possíveis riscos ligados ao ambiente externo, tais como alterações na tributação internacional das empresas", refere o ministério. "A diversidade de actividades dentro do centro financeiro ajudará a amortecer quaisquer choques, assim como o nível relativamente baixo da dívida pública", assegura.

