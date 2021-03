Os ecologistas da capital reivindicam que se ponha em prática uma oferta de testes rápidos à covid-19.

Ecologistas da capital querem conceito de testes rápidos na cidade do Luxemburgo

Susy MARTINS Os ecologistas da capital reivindicam que se ponha em prática uma oferta de testes rápidos à covid-19.

Com a reabertura das esplanadas dos cafés e restaurantes prevista para 7 de abril, a secção local do partido Os Verdes (Déi Gréng), na cidade do Luxemburgo, pretende que se aumente a segurança dos cidadãos, dando-lhes meios para aproveitar da melhor forma esta oferta e ajudar pela mesma via o setor da HORECA.

Para isso, os ecologistas da capital reivindicam que se ponha em prática uma oferta de testes rápidos à covid-19.

O partido explica que seria judicioso criar várias estações de testes rápidos espalhadas pela cidade, como por exemplo nas praças da Gare e d’Armes ou no Glacis. Numa primeira fase, Os Verdes, sublinham que estes pequenos centros poderiam estar abertos ao sábado e aos domingos, sempre que as lojas possam abrir, uma vez que é quando há uma maior afluência à cidade do Luxemburgo.

Os Verdes dão o exemplo da cidade de Tübingen, na Alemanha, que criou em colaboração com a Cruz Vermelha, estas estações de testes rápidos gratuitos na sua cidade.Numa carta endereçada à burgomestre da capital, Lydie Polfer, os Verdes questionam se este tipo de conceito de testes rápidos poderia ver a luz do dia na cidade e se seria exequível antes de 7 de abril, dia de reabertura das esplanadas.



