Os dias de confinamento levaram mais gente do que nunca para os trilhos naturais do Grão-Ducado. Mas Laurent Schley, diretor adjunto da Agência da Natureza e das Florestas, diz que ainda há uma crise climática e da vida selvagem por resolver.

Luxemburgo 3 min.

Ecologia. O ano em que nos entregámos à natureza

Ricardo J. RODRIGUES Os dias de confinamento levaram mais gente do que nunca para os trilhos naturais do Grão-Ducado. Mas Laurent Schley, diretor adjunto da Agência da Natureza e das Florestas, diz que ainda há uma crise climática e da vida selvagem por resolver.

A fotografia de um veado na escadaria da Philharmonie, em Kirchberg, começou a circular em abril nas redes sociais. “Oh, isso foi completamente falso, puras fake news”, diz Laurent Schley, homem do terreno na conservação da natureza no Luxemburgo e número dois da principal agência ambiental do país. Admite que a vida selvagem possa ter espaço para se expandir durante o ano de 2021, mas avisa de imediato: ainda não há estudos científicos que suportem essa teoria. “Vai ser interessante ver a atividade biológica durante estes últimos meses. Há animais com coleiras GPS, triangulações que podemos medir. Agora é preciso analisar tudo isto para entender o que aconteceu realmente.”



Houve uma notícia que o deixou particularmente feliz, e aconteceu nos dias em que o país se recolhia em casa. A 27 de abril foram encontradas três ovelhas mortas em Niederanven e exames de DNA confirmaram que se tratava de um ataque de lobo. É o terceiro caso de aparição deste predador desde 2017, o que pode significar que o animal, extinto no país há mais de 100 anos, pode estar de volta. “Não deixa de ser extraordinário em termos de conservação, mas honestamente duvido que isto tenha diretamente a ver com haver menos gente nas ruas”, diz Schley, não fosse ele membro da Iniciativa Europeia para os Grandes Carnívoros, fundador da Sociedade Europeia de Mamíferos e autor do livro “Os Mamíferos do Luxemburgo” (disponível em alemão e francês).

O biólogo admite, apesar de tudo, ter ouvido mais relatos de avistamentos de raposas em áreas urbanas. “É natural de que haja essa impressão de retorno da vida selvagem às zonas residenciais. Há estudos que confirmam que, neste tipo de terreno, os pássaros urbanos cantam mais ao sábado e ao domingo, porque o barulho nas cidades reduz-se e então o chilrear pode ser ouvido para atrair fêmeas.”

Foto: António Pires

“Quero deixar uma coisa bem clara”, avisa Schley. “Esta pandemia trouxe uma tragédia humana que devemos atacar com grande empenho. Quando falamos de ecologia temos de ter, antes de tudo o resto, isto em conta.” Ainda assim, o biólogo tem acumulado um par de boas notícias e não se importa de referi-las. No Luxemburgo em particular, há uma nova estrela na vida selvagem – e chama-se castor.

Depois de 200 anos extintos no Grão-Ducado, já não restam grandes dúvidas de que os animais estão de regresso. “Há já 50 sítios de avistamento no país e a boa notícia é que os castores estão a movimentar-se dos rios maiores para os mais pequenos, onde podem ter de facto um impacto significativo.” A construção de diques é bem capaz de alterar as paisagens, criando nomeadamente novas zonas pantanosas que permitam um regresso de mais vida selvagem. E isso é um facto que contrasta com a situação que o mundo está agora a atravessar.

“Quando falamos de ecologia, temos de dizer que vivemos neste momento duas grandes crises”, diz Schley. “Uma é climática, a outra tem precisamente a ver com a vida selvagem.” No primeiro caso, o assunto é amplamente debatido e 2021 trará certamente uma boa notícia: a mudança na presidência americana vai levar o país de volta aos Acordos de Paris. “É um bom sinal.” Mas, quando o assunto são as espécies animais, há um debate público que ainda está por fazer, acredita o conservacionista.

Uma coisa que Laurent Schley notou em 2020, e que acredita que seguirá 2021 adentro, é um certo retorno dos cidadãos à natureza. “Eu faço muitas caminhadas e nunca tinha visto tanta gente a ir para as florestas como nesta altura”, afiança. “Sobretudo durante o primeiro confinamento, porque na verdade também não havia muito mais coisas para fazer e toda a gente estava um pouco cansada de estar em casa.”

Genericamente, diz que esse é um bom sinal. “Mas há uma minoria que causava alguns problemas ambientais. Tivemos fenómenos como o aparecimento de lixo, e houve relatos de festas nas florestas. Ora isto traz barulho, e o barulho causa distúrbio na vida selvagem. Espero que no próximo ano as coisas possam melhor. Para a sociedade, para a ciência e para a biodiversidade.”

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.