École du Goût já tem espaço próprio em Bradenbourg

Maria MONTEIRO As instalações do projeto de formação e de sensibilização alimentar foram inauguradas na quarta-feira.

A École du Goût, projeto de formação e sensibilização para uma alimentação saudável, diversificada e regional, tem agora instalações próprias na aldeia de Bradenbourg, na comuna de Tandel, no nordeste do Luxemburgo.

O espaço foi inaugurado na quarta-feira pelo ministro do Ordenamento do Território e por responsáveis da Administração dos Edifícios Públicos e do Ministério do Clima, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Constituído pelo edifício 'Al Millen', propriedade do Estado, e pelo edifício 'Al Molkerei', pertencente à comuna, integra diferentes espaços de ensino ligados por uma ponte pedonal e apoiados por uma horta pedagógica.

A École du Goût está dividida em duas secções: o piso inferior é dedicado à receção, informação e promoção de todos os produtos regionais e o piso superior é reservado à transformação e confeção de pratos para redescobrir os sabores genuínos do Luxemburgo, num ambiente descontraído e de convívio.

Cultura alimentar regional, saudável e sustentável

Ancorado numa "abordagem multidisciplinar de educação sensorial", o projeto funcionava até agora num modelo descentralizado em que os seus colaboradores marcavam presença em escolas e eventos por todo o país para promover uma cultura alimentar regional, saudável e sustentável.

A partir de agora, graças à empreitada iniciada em 2019 com uma verba de três milhões de euros, miúdos e graúdos poderão descobrir presencialmente a relação entre os alimentos e o ambiente, o clima e o desenvolvimento regional.

A École du Goût assenta em três ofertas: Schmaacherliefnis, que ensina aos mais pequenos a arte de saborear usando os cinco sentidos através de atividades ligadas à cozinha, Schmaachstonnen, focada na formação contínua para pessoal docente e não-docente, e Schmaachprofien, destinada a profissionais do setor alimentar, que podem comercializar produtos regionais e aprender mais sobre a sustentabilidade nas empresas.

A inauguração do espaço coincidiu com o arranque da "Woch vum Goût" (Semana do Sabor), um programa repleto de atividades ligadas aos alimentos que decorre entre esta quinta-feira e terça-feira, 9 de maio.

