Eclipse total da Lua visto do Luxemburgo

O eclipse total da Lua mais longo do século ocorreu na noite de ontem, sexta-feira. O fenómeno foi visto na íntegra, das 21h30 às 23h13, no Luxemburgo.

O eclipse lunar total foi observado a partir da Austrália, Antártida, Ásia, África, Médio Oriente, Europa, América do Sul, sul do Oceano Pacífico, Oceano Índico e Oceano Atlântico, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).



Antes do eclipse, a Lua ganhou uma tonalidade vermelha em resultado da luz projetada no espaço pelo Sol.

Por definição, o eclipse total da Lua ocorre quando "a Terra se encontra entre o Sol e a Lua, de forma a projetar a sua sombra na Lua, e a Lua atravessa completamente a sombra da Terra", refere o OAL no seu portal.

O eclipse lunar acontece quando coincidem a fase de Lua cheia e a passagem da Lua pelo seu nodo orbital.

Por norma, ocorrem dois eclipses do Sol e da Lua por ano. Em 2018, houve um primeiro eclipse total da Lua em 31 de janeiro, mas não foi visível na Europa Ocidental.

Também Marte esteve mais brilhante que o habitual por ter estado alinhado em linha reta com o Sol e a Terra. Este alinhamento cósmico chama-se oposição de Marte e acontece a cada dois anos, um mês e 18 dias.

Na terça-feira, o 'planeta vermelho' estará à distância mínima da Terra, pelo que ficará ainda mais brilhante. Será a maior aproximação de Marte à Terra em 15 anos.





