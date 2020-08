A polícia lançou esta terça-feira um apelo a testemunhas após uma tentativa de assalto à mão armada a uma padaria, em Echternach.

Echternach. Polícia apela a testemunhas após tentativa de assalto à mão armada a padaria

Diana ALVES

O incidente aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira. O apelo surge para tentar localizar as três pessoas envolvidas no caso, que levou a uma operação policial naquela zona. As forças de segurança indicam que uma padaria da rue du Pont, em Echternach, foi invadida por volta das 5h30 por dois suspeitos encapuzados. Os indivíduos armados ameaçaram a funcionária do estabelecimento, exigindo-lhe que lhes entregasse o dinheiro da caixa registadora.

Como a empregada não conseguiu abrir logo a caixa, os dois homens e um terceiro que esperava na rua em frente à porta acabaram por fugir a pé. Não se sabe em que direção terão fugido.

A polícia indica que os dois indivíduos que invadiram a padaria terão cerca de 18 anos, estavam vestidos de preto e "falavam alemão com sotaque luxemburguês". Em relação ao terceiro suspeito, que ficou à porta do estabelecimento, não há qualquer informação. Qualquer dado que possa ajudar a polícia a localizar os suspeitos deve ser transmitida às autoridades através do número de emergência 113 ou pelo email spj.rgb@police.etat.lu.

A informação sobre a operação policial em Echternach foi divulgada às primeiras horas da manhã de hoje pelas autoridades, numa curta publicação no Twitter em que era pedido à população daquela zona que não desse boleia a desconhecidos.











