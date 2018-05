A procissão dançante de Echternach terá mobilizado hoje cerca de 9 mil participantes, que quiseram perpetuar a tradição e as comemorações da terça-feira de Pentecostes, em homenagem a S. Willibrord.

Luxemburgo 26

Echternach: Milhares dançaram nas ruas históricas

A procissão dançante de Echternach terá mobilizado hoje cerca de 9 mil participantes, que quiseram perpetuar a tradição e as comemorações da terça-feira de Pentecostes, em homenagem a S. Willibrord.

Cerca de nove mil terão dançado, mas muitos milhares de pessoas assistiram esta terça-feira, em Echternach, no norte do Luxemburgo, à procissão dançante e às comemorações da terça-feira de Pentecostes, em homenagem a S. Willibrord.

A procissão, que durou cerca de três horas, decorreu ao longo de toda a manhã, depois das boas vindas do arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich.

26 Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé Procissão Dançante de Echternach 2018 Foto: Pierre Matgé





Esta tradição do Luxemburgo, Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO desde 2010, atrai todos os anos milhares de crentes e curiosos à cidade de Echternach.

A cidade encheu-se de visitantes e curiosos que chegam de todos os cantos do Luxemburgo, mas também do estrangeiro, para participarem na dança particular que ali se faz todos os anos.

Nesta procissão é preciso saber, sobretudo, saltitar: Dois passos à esquerda, dois passos à direita. Depois, três passos em frente, dois passos atrás.

Os participantes alinham-se de cinco a seis pessoas segurando lenços que a pessoa ao lado segura na outra ponta.

Depois, vão saltitando ao ritmo da música tocada por fanfarras, acordeonistas e violinistas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.