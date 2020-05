Habitantes e políticos do lado luxemburguês e alemão protestaram contra os controlos fronteiriços da Alemanha que se devem manter até 15 de maio.

Echternach foi palco de protestos contra encerramento fronteiras alemãs

Manifestantes com máscaras de proteção com a impressão da bandeira europeia protestaran hoje contra o encerramento das fronteiras alemãs com o Luxemburgo e França. Também políticos e burgomestres do lado luxemburguês e alemão divulgaram mais uma vez o seu desacordo, ontem, na véspera do Dia da Europa.

O Chefe de Governo da Renânia-Palatinado, Malu Dreyer, a Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Katarina Barley, e o Presidente da Câmara Municipal de Trier, Wolfram Leibe, apelam à abertura imediata das fronteiras com o Luxemburgo e a França. Na sexta-feira já tinham assinado uma declaração conjunta e hoje reuniram-se em protesto.



Segundo o Ministro Federal do Interior Horst Seehofer , está prevista a continuação dos controlos fronteiriços até 15 de Maio com o objetivo de combater a propagação do novo coronavírus.

"Após sete semanas de encerramentos e controlos, temos agora - e o Dia da Europa, em 9 de Maio, proporciona uma data simbólica ideal - de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que os nossos vizinhos em França e no Luxemburgo possam voltar a viver livremente na sua vida quotidiana", afirmam Dreyer, Barley e Leibe.

Fronteiras fechadas significam emocionalmente um grande passo atrás para a vida quotidiana no coração da Europa. A restrição do direito de livre circulação na UE afeta de forma especial as pessoas nas regiões fronteiriças.

Transfronteiriços em engarrafamentos

A situação na fronteira com o Luxemburgo, em particular, está a tornar-se cada vez mais insuportável para os trabalhadores transfronteiriços, mas também para todas as pessoas de ambos os lados da fronteira com ligações familiares ou deslocações diárias à escola.

Tendo em conta a evolução agradável do número de infecções, os três sociais-democratas exigem o levantamento imediato de todas as medidas nas fronteiras internas da Europa, respeitando simultaneamente as regras de higiene e distância. "Isto poria finalmente termo à desigualdade de tratamento das fronteiras alemãs com o Luxemburgo e a França, por um lado, e com a Bélgica e os Países Baixos, por outro".

O Primeiro-Ministro do Sarre, Tobias Hans pronunciou-se igualmente a favor de uma rápida abertura das fronteiras e do fim dos controlos devido à pandemia. "Estou firmemente convencido de que a partir de segunda-feira os controlos fronteiriços rigorosos sob esta forma deixarão de ser necessários", salientou na sexta-feira, numa conferência de imprensa conjunta com o Ministro Federal da Saúde, Jens Spahn, em Saarbrücken.

Encontro em Echternach

Na véspera do Dia da Europa, em Echternach, Luxemburgo, realizou-se encontro entre seis representantes políticos do Grão-Ducado e da região vizinha da Renânia-Palatinado. Segundo Marina Leisen, porta-voz da cidade de Echternach fizeram-se discursos com máscaras de proteção com a impressão da bandeira da UE, no lado luxemburguês com distância mínima suficiente. Devido ao encerramento das fronteiras, os trabalhadores fronteiriços ficam durante duas horas presos em engarrafamentos de trânsito, perto de Echternach, acrescentou Leisen.

Nas comunidades fronteiriças de Scheibenhardt, no Palatinado, e Scheibenhard, do lado francês, houve também um encontro simbólico de três políticos de cada região. "Trocámos opiniões com a distância necessária e enviámos um sinal conjunto de que a amizade germano-francesa é uma questão do coração para nós", disse Thomas Gebhart, membro do Bundestag.

A Initiative Region Trier (IRT) também apelou à abertura imediata da fronteira no que diz respeito ao comércio retalhista. "Os clientes do Luxemburgo constituem um terço ou mais da clientela da região fronteiriça", explicou em cartas aberta à chanceler Angela Merkel e ao Seehofer. Algumas lojas na área da grande Trier sofreram perdas de vendas até 50% devido ao encerramento da fronteira.

