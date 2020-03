A discussão sobre a gratuitidade dos transportes públicos vista a partir da Gare do Luxemburgo.

“É uma medida genial. Agora é preciso que chegue a toda a gente”

Ricardo J. RODRIGUES

Das 12 funcionárias que trabalham na pastelaria Oberweis da principal estação de comboios da capital, não há uma única que viaje de transportes públicos. “É irónico, não é”, pergunta Karine Kouau enquanto limpa a vitrina dos salgados. “O problema é que não há comboios nem autocarros que nos permitam chegar aqui a tempo da abertura das lojas. Então não temos outro remédio que não seja vir de carro.”

A Oberweis funciona em dois turnos. Quem entra de manhã pega ao serviço às cinco, quem faz a tarde só sai às oito e meia. “Eu moro em Zoufftgen, do lado francês”, segue Karine. “Teria de apanhar um autocarro até Bettembourg e daí o comboio. Autocarros não os há tão cedo e o primeiro comboio sai às 4h57. As colegas da tarde têm o mesmo problema. Mesmo que apanhem o comboio para Bettembourg depois dificilmente conseguem ter autocarro para casa.” Tal como as colegas, Karine vê-se obrigada a alugar um lugar de estacionamento perto da estação: “Pago 188 euros por mês, é um rombo no orçamento.”

Na manhã de segunda feira, o primeiro dia útil depois de o Luxemburgo se tornar o primeiro país do mundo onde todos os transportes públicos são gratuitos, ela percebeu que havia mais gente do que o habitual a tomar o comboio e passar pela gare. “Esta é uma boa medida, é genial. Mas não pode servir apenas quem trabalha das 9h às 17h. O que é agora preciso é que chegue a toda a gente.”

O governo luxemburguês estima que o uso de transportes públicos aumente 20% nos próximos cinco anos e está a investir em novas infraestruturas (o elétrico, por exemplo, chegará à Gare em dezembro).

“Há muita gente que vem ter connosco e pergunta onde é que o orçamento vai ter de emagrecer para financiar a gratuitidade dos transportes públicos”, admite Tatiana Teixeira, que trabalha no gabinete de mobilidade da gare – o Mobiliteit. Na segunda feira não vendeu um único bilhete, mas fartou-se de esclarecer dúvidas aos transfronteiriços que vieram comprar os passes mensais. Também para eles, as mensalidades descem – de 50 para 40 euros.

“No primeiro dia útil comprovámos um ligeiro aumento no número de passageiros nos comboios e penso essa tendência vai continuar nas próximas semanas”, diz Tatiana. A sala de atendimento do Mobiliteit está mais vazia do que o costume, mas os ecrãs celebram o dia histórico. “C’est un grand jour, comme le premier pas sur la lune”, lê-se nos monitores. Traduzindo para português: “É um grande dia, como quando o homem pisou pela primeira vez a lua.”

Se há um Luxemburgo que rejubila, há outro que ganha medo. “Eu sou utilizadora de transportes públicos e oiço as pessoas a falar”, diz Tatiana. “Há medo de que os toxicodependentes e os sem-abrigo comecem a utilizar os comboios para se aquecerem no inverno.” Mas, diz ela, essa é uma falsa questão. “Como a primeira classe continua a ser paga, as composições não só continuam a ter revisores como vão ter a segurança reforçada.”

Carro sim, carro não

Rui Malheiro já decidiu – vai vender o carro e passar a usar os transportes públicos. É gerente de um restaurante em Limpertsberg e vive na gare. “A minha decisão tem mais a ver com o facto de estar a tornar-se insuportável usar o transporte rodoviário do que com a gratuitidade dos transportes públicos.” No verão passado, acumulou 737 euros em multas de estacionamento. “Uso o carro porque quando saio do trabalho à noite já não há autocarro, exceto ao fim de semana. Mas as obras e o estacionamento estão a tornar incomportável o uso do automóvel. Sai mais barato ir de táxi.”

Ao seu lado estão António Pires, barman no centro da capital, e William Valasidis, assessor de imprensa no Tribunal Europeu de Justiça. António diz que não tem mesmo outra hipótese que não seja usar o carro. “Moro em Sandweiller, não teria maneira de chegar a casa se não usasse carro.” William diz que o carro lhe facilita a vida: “Para chegar de casa ao emprego não tenho transportes diretos.”

Ambos concordam que a gratuitidade dos transportes luxemburguesa é uma boa medida, mas a ampliação da rede e dos horários são essenciais para a cobertura funcionar. “Se os transportes noturnos ao fim de semana funcionarem também nos dias úteis, então aí eu admito deixar de usar o automóvel”, diz António. William responde: “Para mim está tudo dependente da ampliação das linhas. No dia em que o elétrico chegar ao aeroporto e haja carreiras mais diretas até casa eu também abdico do carro.” Por enquanto, vão manter as viaturas próprias e, nas noites em que não puderem conduzir, resta-lhes o táxi.

Momo assenta praça na Gare do Luxemburgo. É taxista há 15 anos, não acredita que a gratuitidade dos transportes públicos mude o que quer que seja no seu ofício. “O que nós oferecemos é um serviço de luxo”, diz ele. “São homens de negócio que utilizam essencialmente o táxi, ou alguém que tenha de ir a algum lado urgentemente. Não são as pessoas que utilizam os transportes públicos.”

A teoria de Momo é que nada vai mudar: “A rede de transportes está pensada para quem trabalha nos escritórios e cumpre um horário aparentemente normal. Há toda uma franja que é ignorada e para servi-los a eles cá estamos nós.” Mulheres de limpeza. Enfermeiros e médicos. Empregados de bar e dos restaurantes. Para esses, ou há carro, ou há táxi, ou não há nada.