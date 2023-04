Não faltam eventos no Luxemburgo e vizinhos para fazer as delícias dos mais novos, durante o fim de semana prolongado de Páscoa.

Páscoa

E uma caça aos ovos de Páscoa este fim de semana? As opções na Grande Região

Ana Patrícia CARDOSO Não faltam eventos no Luxemburgo e vizinhos para fazer as delícias dos mais novos, durante o fim de semana prolongado de Páscoa.

Chegou o fim de semana de Páscoa e as caças ao ovos - que fazem as delícias dos mais novos - vão acontecer durante todo o fim de semana.

É uma oportunidade única para momentos de diversão em família, com brindes deliciosos no fim. Na Grande Região, há vários eventos subordinados ao tema para participar.

Este mapa interativo deixa as dicas de lugar com todas as informações para que este seja um fim de semana de muita diversão.





(Com jornal Virgule)

