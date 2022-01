Quem trabalha no Luxemburgo mas vive do outro lado da fronteira tem de seguir as leis do seu país de residência no caso de testar positivo à covid-19.

Pandemia

É transfronteiriço e testou positivo à covid-19? Saiba o que fazer

Susy MARTINS Quem trabalha no Luxemburgo mas vive do outro lado da fronteira tem de seguir as leis do seu país de residência no caso de testar positivo à covid-19.

Quem trabalha no Luxemburgo mas vive do outro lado da fronteira tem de seguir as leis do seu país de residência no caso de testarem positivo à covid-19. Mas estes trabalhadores devem, no entanto, avisar as autoridades sanitárias luxemburguesas.

Assim, o Ministério da Saúde do Grão-Ducado pede aos trabalhadores transfronteiriços que comuniquem o resultado positivo ao serviço de rastreamento, Contact Tracing. A declaração pode ser feita através do preenchimento de um formulário disponível online ou pelo email contact-covid@ms.etat.lu.

Pagar para trabalhar. O novo dilema dos não vacinados para entrar nas empresas Desde o último sábado, os trabalhadores no Luxemburgo são obrigados a apresentar um de três certificados para aceder ao local de trabalho: vacinação completa, recuperação ou teste negativo. Quem não estiver vacinado pode gastar pelo menos 400 euros por mês.

Após essa declaração, a pessoa infetada recebe a prescrição de isolamento e pode declarar os seus contactos das últimas 48 horas. Durante o período de isolamento, o trabalhador em questão não se pode deslocar ao Luxemburgo, esclarecem ainda as autoridades.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.