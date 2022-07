Parece já ser evidente que tornar a água do rio Moselle potável não é impossível.

E se pudesse beber água do rio Moselle? Não é impossível

Simon MARTIN Parece já ser evidente que tornar a água do rio Moselle potável não é impossível.

Face a uma população crescente e à seca que está a ter um impacto cada vez maior nos cursos de água, o Luxemburgo terá de ser capaz de fornecer quantidades suficientes de água para cobrir todo o país num futuro não muito distante. Para o conseguir, não há falta de ideias. Em 2020, o Governo mencionou a possibilidade de tornar a água do rio Moselle apta para o consumo.

Nessa altura, foram iniciados estudos sobre essa possibilidade. Os eurodeputados André Bauler e Gusty Graas procuraram esclarecer esta questão, questionando a nova ministra do Ambiente, Joëlle Welfring, numa pergunta parlamentar.

Welfring revelou que estes estudos ainda estão em curso, mas acrescentou que seriam concluídos muito em breve. "O núcleo destes estudos está principalmente nas áreas da tecnologia de transformação e da rede de distribuição. Serão concluídos até ao final de 2022. Só após a conclusão destes estudos se pode tirar uma conclusão sobre como a água do Moselle pode ser utilizada para fins de água potável", explicou.

É preciso analisar os riscos

Em qualquer caso, já é evidente que não é impossível tornar a água do Moselle potável. "Há muitos países à nossa volta que tratam a água do Reno, cuja qualidade é mais ou menos semelhante. Este tratamento é realizado utilizando técnicas modernas. O Moselle também tem a vantagem de ser um recurso completamente diferente e muito mais consistente. Esta possibilidade também assegura que temos acesso à quantidade de água necessária, apesar das alterações climáticas", explicou Jean-Paul Lickes, o diretor da administração da gestão da água, à RTL, em maio. Ele mencionou também uma possível implementação desse projeto até 2035.

Por sua vez, a ministra recordou que existe uma montanha de coisas a tratar para tornar este projeto uma realidade. Em primeiro lugar, os riscos de poluição causados pela presença da central nuclear de Cattenom, situada nas margens do Moselle, devem ser analisados. "No caso de um grave acidente nuclear em Cattenom, existe o risco de libertação de trítio para o Moselle. Por conseguinte, seria necessário instalar sistemas de deteção precoce para evitar a entrada de trítio no sistema de água potável. Tal sistema de deteção inclui estações de medição e tanques-tampão. Mesmo no caso de uma ruptura temporária, o abastecimento de água potável no Moselle poderia perturbar o abastecimento de todo o país", advertiu Welfring.

A questão é também e acima de tudo conhecer a qualidade da água no Moselle e como esta evoluiu ao longo dos anos. "O potencial ecológico do Moselle é classificado como insatisfatório", disse a ministra. "Além disso, o estatuto químico do Moselle foi classificado como pobre. Globalmente, a situação tem-se mantido estável nos últimos anos. Contudo, com as modernas estações de tratamento de que dispomos, o tratamento destas águas não deverá constituir um problema importante para a produção de água potável. Estão também em curso outros estudos para demonstrar como deve ser este tratamento, a fim de garantir uma água potável que satisfaça todos os requisitos. Além disso, uma série de medidas, incluídas no plano de gestão da água para o período 2021-2027, visam melhorar a qualidade do Moselle em geral", concluiu.

