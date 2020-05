O desafio foi lançado por um casal luxemburguês. A petição que quer incluir o trabalho à distância na rotina do Grão-Ducado está perto das 3.400 assinaturas. Faltam pouco mais de mil para chegar ao parlamento.

E se o teletrabalho fosse regra no Luxemburgo?

Disponível na página oficial da Câmara dos Deputados desde 24 de abril, a petição pública apela à criação de um verdadeiro regime de teletrabalho. A ideia é que os trabalhadores passem menos tempo no escritório, evitando deslocações desnecessárias. Lançado por um casal luxemburguês, o desafio surge numa altura em que grande parte das empresas, públicas e privadas, se viram obrigadas a recorrer ao trabalho à distância.

Concretamente, Emmanuelle Remy e o marido Serge propõe que o teletrabalho seja regra desde que o empregador seja informado "dentro de um prazo razoável" e que as tarefas confiadas "possam ser realizadas à distância sem qualquer alteração" no resultado final.

"Na sequência da crise do Covid-19, muitos trabalhadores implementaram soluções de teletrabalho que demonstraram que as tarefas necessárias podem muitas vezes ser realizadas na casa do trabalhador", argumenta o texto que já conta com cerca de 3.400 assinaturas.

“A ausência de viagens entre a casa e o local de trabalho reduz consideravelmente o stress, o risco de acidentes e a poluição atmosférica", acrescenta.

Atualmente, apenas os trabalhadores transfronteiriços estão abrangidos no regime que prevê o trabalho à distância. Os franceses gozam de 29 dias por ano, os belgas de 24 e os alemães de 19. Desde 14 de março que a contagem foi interrompida.

