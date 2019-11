O Dia de São Nicolau é uma das datas mais aguardadas pelos mais pequenos, já que é na noite de 5 para 6 de dezembro que o São Nicolau passa pelas casas para deixar as prendas no sapatinho.

E se o Dia de São Nicolau fosse feriado?

Diana ALVES O Dia de São Nicolau é uma das datas mais aguardadas pelos mais pequenos, já que é na noite de 5 para 6 de dezembro que o São Nicolau passa pelas casas para deixar as prendas no sapatinho.

O dia 6 de dezembro, Dia de São Nicolau, deveria ser feriado no Luxemburgo. É o que defende a autora de uma nova petição pública, que pode ser assinada no site do Parlamento a partir de hoje.

No texto da petição, Elisabeth Gonçalves defende que a criação de um feriado a 6 de dezembro permitiria a todas as crianças celebrar este dia, que faz parte do património cultural luxemburguês, com as suas famílias”.

No que toca às festividades de fim de ano no Luxemburgo, o Dia de São Nicolau é uma das datas mais aguardadas pelos mais pequenos, já que é na noite de 5 para 6 de dezembro que o São Nicolau passa pelas casas para deixar as prendas no sapatinho. No entanto, como lembra a peticionária, apenas as crianças do ensino fundamental (pré-escola e ensino básico) têm este dia livre, sendo “difícil para a maior parte dos pais tirar o dia”.

A autora da petição popular aponta o exemplo dos pais que trabalham nesse dia e que não têm outros familiares ou amigos a quem recorrer, ficando a criança obrigada a passar o Dia de São Nicolau na chamada ‘maison relais’. Sublinhando que vivemos “numa sociedade onde é cada vez mais difícil passar tempo com os filhos”, Elisabeth Gonçalves acrescenta que “nenhum cheque-serviço compensará esta alegria quer para as crianças quer para os pais”.

A peticionária defende por isso que os alunos do fundamental devem continuar a ter o dia livre e que, além disso, o Governo deve transformar a data num feriado nacional, de forma a que todos – independentemente da idade – possam celebrar a tradição.

Atualmente o Luxemburgo tem 11 feriados, um dos quais foi criado este ano. Trata-se do dia 9 de maio, que assinala o Dia da Europa. Mesmo assim, o Grão-Ducado continua a ter menos feriados obrigatórios do que por exemplo Portugal, onde são celebrados 13 feriados nacionais.

Na comparação com os países vizinhos, o Luxemburgo apresenta agora o mesmo número de feriados nacionais do que França. Já a Bélgica festeja dez e a Alemanha nove.