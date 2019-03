Uma ideia que, segundo o CNFL, poderá diminuir o fosso salarial entre homens e mulheres.

E se as empresas fossem obrigadas a revelar os salários dos trabalhadores?

E se as empresas luxemburguesas fossem obrigadas a divulgar os salários dos seus trabalhadores? O Conselho Nacional das Mulheres do Luxemburgo (CNFL) considera que essa poderá ser uma arma eficaz para lutar contra a desigualdade salarial entre homens e mulheres.

Em declarações à Rádio Latina nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, Anik Raskin, diretora do CNFL, reivindicou medidas mais fortes para inverter os números, numa altura em que as mais recentes estatísticas mostram que, por cá, eles continuam a ganhar mais 5% do que elas.

Inspirado no recente debate em França, o Conselho das Mulheres aponta por exemplo a ideia de forçar as empresas com mais de mil trabalhadores a revelar os rendimentos do pessoal e aplicar multas nos casos em que a igualdade não é respeitada.

Quer se trate de questões salariais ou da representação equilibrada entre homens e mulheres na política, Anik Raskin insiste que o ponto de partida é a educação. A diretora do CNFL pede por isso ao Governo que reforce a luta contra os estereótipos que começam logo nos primeiros anos de escola e que moldam a forma diferenciada como mulheres e homens são tratados na sociedade e, por extensão, no mercado de trabalho.

Raskin diz que há inúmeros exemplos de coisas que têm de mudar. Uma delas é a forma diferenciada como se reage quando um menino e uma menina choram ou fazem barulho.

Anik Raskin, do Conselho Nacional das Mulheres do Luxemburgo, a alertar para a necessidade de ‘cortar pela raiz’ os estereótipos de género que começam na escola. Um alerta lançado no âmbito do Dia Internacional da Mulher, que se assinala na sexta-feira.