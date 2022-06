Sondagem recente da Politmonitor para o Wort e RTL divulga esta quinta-feira as intenções de voto dos residentes luxemburgueses.

Sondagem

E se as eleições legislativas fossem este domingo?

Se as eleições legislativas fossem este domingo, o atual Governo voltaria a alcançar a maioria. É o que revela mais uma sondagem Politmonitor, realizada pelo instituto TNS/Ilres para o Luxemburger Wort e RTL.

No total, os três partidos da coligação – DP, LSAP e Verdes – conquistariam 32 assentos parlamentares, o suficiente para chegarem à maioria, uma vez que o Parlamento é composto por 60 deputados no total.

O dado revela ainda uma subida do Governo nas intenções de voto dos residentes luxemburgueses em relação à última sondagem. No anterior inquérito realizado há seis meses, o Executivo obtinha apenas 29 mandatos.

Se as eleições fossem hoje, do lado da oposição, o Partido Cristão Social (CSV) elegeria 16 deputados, mais um do que na sondagem de novembro, mas menos cinco do que nas últimas eleições legislativas.

No inquérito o Partido Pirata obtém seis mandatos, menos do que na última, mas mais quatro relativamente às eleições de 2018.

Por último, o partido conservador ADR perde três assentos face à sondagem anterior, mas manteria os quatro deputados atuais na Câmara dos Deputados.



