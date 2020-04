A mostra está disponível no site do Museu do Parlamento do Luxemburgo.

E que tal uma visita virtual à exposição sobre os 100 anos do sufrágio universal?

Diana ALVES

Apesar do confinamento, é possível visitar a exposição sobre os 100 anos do sufrágio universal no Luxemburgo, organizada pela Câmara dos Deputados e pelo Museu Nacional de História e de Arte (MNHA).

Os interessados em descobrir o trabalho “#wielewatmirsinn – 100 anos de sufrágio universal” poderão fazê-lo de forma virtual, em 3D, sem desrespeitar as medidas restritivas impostas pelo Governo para conter a pandemia da covid-19. Para fazer a visita, basta aceder ao site do museu ou ao do Parlamento. Clique aqui para ver.

O resultado é uma série de imagens tridimensionais das seis salas onde estão expostas centenas de objetos da época, documentos inéditos e fotografias que retratam a luta democrática pelo direito de voto.

Além disso, o Parlamento tem no seu site seis vídeos curtos – um sobre cada sala da exposição – com explicações suplementares de dois curadores da exposição. A mostra sobre a história do direito de voto no país foi inaugurada no ano passado, ano em que se assinalaram os cem anos desde que foram organizadas no Luxemburgo as primeiras eleições por sufrágio universal. Recordemos a história. Já em fevereiro decorreu um colóquio sobre os 100 anos do sufrágio na Câmara de Deputados.

O sufrágio universal foi aplicado, pela primeira vez, no Grão-Ducado nas eleições de outubro de 1919. O país aboliu o chamado sufrágio censitário – que reservava o voto àqueles com rendimentos mais elevados – e abriu o direito de voto às mulheres. Assim, a 26 de outubro de 1919 as mulheres no Grão-Ducado votaram pela primeira vez, passando a ter os mesmos direitos políticos do que os homens. Marguerite Thomas-Clement, do partido socialista, tornou-se, naquele ano, a primeira mulher a conquistar um lugar no Parlamento.



