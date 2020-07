A opinião é do ecologista François Benoy que acaba de ser nomeado relator para o Orçamento de Estado do próximo ano para o Luxemburgo.

"É preciso tomar medidas para que a crise actual não se torne uma crise social"

É preciso criar "espaço de manobra suficiente para que a crise actual não se torne uma crise social", sublinha o deputado ecologista, François Benoy, que acaba de ser nomeado relator para o orçamento do próximo ano. Um ano que promete ser complicado por causa da crise. A decisão foi tomada numa reunião da Comissão Parlamentar de Finanças e Orçamento. François Benoy, de 35 anos, já estabeleceu as prioridades para o próximo orçamento. "A pandemia mostrou-nos a importância de um Estado forte, capaz de intervir com meios financeiros significativos em tempos de crise", afirmou, citado no comunicado de imprensa divulgado pelo partido ecologista. "O orçamento de 2021 terá de ser uma continuação das medidas tomadas para enfrentar a súbita desaceleração económica e promover uma recuperação verde". Entre as prioridades do relator estão os investimentos "na sustentabilidade da nossa sociedade e economia no futuro". Além disso, "a dimensão social da crise climática" também será tida em conta. "Será uma questão de analisar como podemos distribuir equitativamente na nossa sociedade os esforços necessários para proteger o ambiente e o clima. Finalmente, François Benoy pretende analisar "como a actual dinâmica de recuperação verde pode ser continuada e desenvolvida", com vista a uma "transformação estrutural da nossa economia".

