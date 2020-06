“É preciso dançar”

A conversa sobre o o momento que vive o negócio da noite em Clausen, bairro histórico da capital com uma das maiores densidades de estabelecimentos noturnos do Luxemburgo.

Os clubes estão de portas fechadas em Clausen Foto: António Pires

Os relógios tinham acabado de passar as duas da manhã quando começou aquela pequena festa. Aconteceu sábado à noite num pequeno parque de estacionamento na rua Tour Jacob, em Clausen. O volume do rádio de um dos carros ali parados subiu para o máximo e a miúda que se sentava no banco de trás saiu para a rua e começar a rodopiar de braços abertos: “Dança, Sara, dança”, gritavam em português dois amigos no banco da frente, enquanto ecoavam Tame Impala, primeiro, e Bee Gees, depois.

Os estabelecimentos fechados, o bairro a mergulhar no sossego mas na vizinhança ninguém levantou a voz para protestar contra o baile improvisado de uma adolescente portuguesa ao som de ‘Staying Alive’. Era como se Clausen inteira estivesse ali a matar as saudades de coreografia. “Dança, Sara, dança.” E ela dançava.

Dino Estevão, proprietário do Zulu. Foto: António Pires

Há quase três meses que o bairro histórico da capital não consegue bailar. Clausen tem provavelmente a maior densidade de estabelecimentos noturnos per capita do Grão Ducado. Não é raro que, numa noite de sexta ou sábado, as ruas se tornem dancefloor depois das três – quando fecham os últimos clubes de Clausen e a multidão entorpecida que abandona o Ikki, o Zulu, o Rock Box ou o Melusina segue em celebração ao ar livre.

Mas isso não tinha voltado a acontecer desde o início da pandemia. O estado de emergência fechou bares e discotecas durante dois meses e meio, e esta semana eles puderam finalmente reabrir, mas apenas até à meia-noite – o que, queixam-se os empresários, deixa todo um setor da economia em suspenso.

“Oh, habitualmente era a partir das 23h30 que as coisas começavam a aquecer”, diz Dino Estevão, proprietário do Zulu, um clube por onde passavam em média 500 pessoas numa noite de sábado, e cuja frequência deste fim de de semana não somou mais de umas dezenas de clientes – muitos deles amigos da casa, que ocuparam a esplanada durante a tarde e preferiram o menu de restaurante à carta de bebidas.

Clausen é o bairro da vida noturna. Foto: António Pires

“Tivemos de nos adaptar, claro, mas o nosso negócio é a dança e, não só ela agora está parada, como não fazemos ideia de quando as coisas voltarão ao normal”, continua Dino. “O Governo vai-nos apoiando até ao final do ano, sim, e percebemos que numa pandemia as discotecas são o elo mais fraco. Mas se até ao fim do ano as coisas não estiverem resolvidas, não sei como vamos poder continuar. Nem nós nem ninguém em Clausen. É bem possível que todos tenhamos de fechar, mais tarde ou mais cedo.”

No centro do que era a pista de dança está agora posta uma mesa para quatro, onde se pode jantar sob luzes de discoteca e debaixo de uma bola de cristal. O mesmo acontece nos outros estabelecimentos das Rives de Clausen – o quarteirão que em 2008 converteu a centenária fábrica de cerveja Mousel numa rua de restaurantes, bares e discotecas. Do outro lado do rio, o mítico Melusina decidiu nem sequer abrir portas. Então, nesta parte da cidade, há uma pergunta a tomar conta da noite: se não chegar uma cura nem uma vacina para a covid-19, quando é que poderemos voltar a dançar?

Arséne, aliás DJ Ars, no seu posto habitual no IKKI, mas agora sem ninguém a ouvi-lo. Foto: António Pires

“Sabes aquela sensação de acabar uma noite e estar toda a gente em festa, tocas a última música, as pessoas levantam o copo, brindam contigo”, pergunta Arsène, aliàs DJ Ars, que tem 30 anos e tem residência habitual atrás dos pratos de clubes como o Ikki ou o Zulu. “Quando é que vamos poder fazer isso outra vez?” Está preocupado com o seu futuro, porque há cinco anos que vive exclusivamente da batida.

“Já começo a pensar que outra atividade vou ter de arranjar na vida, porque esta pode bem ter os dias contados. Mas não é só comigo que estou inquieto, é com o mundo inteiro. É preciso dançar. Porque é assim que os dias se tornam felizes, que os romances se consolidam, que as pessoas se libertam. Depois do confinamento devia ser até obrigatório. Mas não podemos. A alegria tornou-se perigosa.”

Nem o Statec, nem os sindicatos, nem sequer a federação luxemburguesa da alimentação e distribuição têm números de quantas pessoas trabalham no setor dos bares e discotecas – ou que valor o setor representa para a economia do país. Mas DJ Ars traz um ponto interessante para a conversa, que depressa é confirmado por Dino Estevão, do Zulu: “Uma boa fatia das pessoas que vêm aos Rives de Clausen vivem nos países em volta e vêm aqui gastar o seu dinheiro.”

As Rives de Clausen vivem desde 2008 na antiga fábrica de cerveja Mousel. Desde o século XVI que se produz cerveja no bairro de Clausen, classificado como património da humanidade pela UNESCO. Foto: António Pires

As limitações de passagem nas fronteiras (em França, de onde chega o grosso da clientela, elas estão restritas até 15 de junho) vêm por isso acrescentar receios. “Mas o pior de tudo vai ser o medo das ajuntamentos, e esse vai durar muito tempo. Se durar tempo de mais”, diz Arsène, “Clausen já não será Clausen.”

O bairro, note-se, integra a lista de património da Humanidade da UNESCO – é o coração da cidade medieval, juntamente com os vizinhos Grund e Pfaffenthal, na cidade baixa, e do Plateau du Saint-Esprit, na parte alta. Mas o que é extraordinário aqui é a sua tradição ébria.

As primeiras fábricas de cerveja instalaram-se em Clausen no século XVI, por mão do conde de Mansfeld – que construiu não só a cervejaria como um dos mais belos castelos renascentistas da Europa, hoje em ruínas. Os monges da Ordem Teutónica encarregaram-se da produção da bebida até ao final do século XVIII, sendo depois a família Thyel a ocupar o seu lugar. Hoje, a pertence ao maior grupo do mundo, a Anheuser-Bursch.

A arquitetura industrial desses primeiros anos de tradição cervejeira sobrevive nas ruas e nas casas do bairro (já a produção foi relocalizada em Diekirch). Há de ter sido também por isso que Clausen se tornou num dos epicentros da vida noturna luxemburguesa. A abertura das Rives em 2008 deu um fôlego a toda a vizinhança, com os novos estabelecimentos a multiplicarem-se desde então. E agora veio uma pandemia, que está longe de terminar para quem fez da vida por os outros a dançar.

O Britannia tem 27 anos de história. É uma instituição de Clausen. E do Luxemburgo. Foto: António Pires

Do outro lado da ponte, na esquina onde o caminho se divide em direção a Neudorf ou Pfaffenthal, está uma instituição luxemburguesa. O Brittania Pub leva 27 anos de portas abertas e Alex Irvinne toma conta do balcão há duas décadas certinhas. “Estou demotivado com tudo isto, sabes? Não temos terraço, não temos futebol e somos um bar de desporto, os horários estão mais curtos e não sei como isto vai funcionar.”

Quando Alex chegou a Clausen havia três bares de referência em Clausen: o inglês Britannia, o irlandês Pygmalleon (hoje Pyg) e o defunto L’Écosse (A Escócia). “Era um lugar de referência da comunidade anglófona, que com os anos se foi tornando mais e mais multicultural. Um pouco à semelhança do país e da cidade, vamos.” Os dados confirmam a sua teoria, porque a freguesia é uma das mais diversas do Luxemburgo: segundo o Statec, dos seus 963 habitantes, 75% por cento são estrangeiros.

Alex Irvine, dono do Britannia Pub. Foto: António Pires

A abertura das Rives de Clausen há 12 anos criou uma bolha de oxigénio para o negócio da noite. “Começaram a proliferar os bares e os restaurantes dos dois lados do Alzette, e agora já havia transportes para aqui toda a noite, então as coisas foram animando. Mas um golpe como o que sofremos hoje é duro, porque tenho a sensação de que as pessoas vão mudar o seu comportamento durante muito tempo. Demasiado.” Beber-se-á mais em casa, diz ele, porque é mais barato, mais seguro e é um hábito que ganhou raízes durante o confinamento. “A renda sobe. Temos de gastar cada vez mais dinheiro em contratos televisivos para ver os jogos. Se os clientes não vierem, faço o que toda a gente aqui já pensou fazer num momento ou outro: fechar.”

Uns metros adiante, no número 61 da rua de Clausen, fica o bar mais recente que abriu portas no bairro. “Começámos numa sexta-feira, 13, em dezembro do ano passado”, conta Tiago Mendes, um dos três proprietários do Culture Bar. Os outros são Madalena Matias e Vítor Lopes, portugueses de Felgueiras que pegaram num antigo espaço degradado da noite luxemburguesa, o Popkorn, investiram na sua recuperação e arregaçaram as mangas para torná-lo numa nova centralidade da festa. “Achámos que íamos contrariar a superstição, mas no fundo não tivemos assim tanta sorte. Três meses depois da abertura tivemos de fechar por causa da pandemia.”

Tiago, Vítor e Madalena abriram o Culture Bar três meses antes de o terem de fechar por causa da pandemia. Foto: António Pires

Quem assoma à porta do Culture não imagina o que está lá dentro: tem um café, uma sala para jogar Quilles (uma espécie de bowling tradicional no país), e uma enorme esplanada com vista para o parque de Mansfeld. Servem-se petiscos e refeições ligeiras, entre eles uma francesinha francamente boa e servem-se copos noite dentro. “O nosso objetivo sempre ter aqui uma porta aberta para expor o trabalho dos artistas locais, dar a conhecer as novas bandas de música”, explica Madalena, “e essa é a única forma de conseguirmos funcionar a partir de agora.” É que, antes da pandemia, uma boa parte do seu negócio fazia-se com o aluguer do espaço para eventos e festas. “Mas quem é que quer organizar uma festa agora?”

Então tratam disso eles, ou tentam. No fim de semana tiveram bandas a tocar à tarde numa parceira que fizeram com o Grund Club, e lá compuseram a casa. Nas prateleiras da espalanada puseram livros para motivar os clientes a ficar mais tempo. Apostam mais no menu de comida do que antes, porque por enquanto é isso que pode trazer mais gente. A dança, e como eles têm um espaço bom para a dança, agora não pode acontecer. Nem ali nem em nenhuma outra parte de Clausen, e se calhar em nenhum lugar do mundo. O baile, por estes dias, só é possível quando uma miúda portuguesa se põe a rodopiar ao som do rádio de um carro, numa rua deserta, depois das duas da manhã.

