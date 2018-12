Emma e Gabriel continuam a ser os nomes preferidos para os bebés nascidos no Luxemburgo.

E os nomes mais populares de 2018 são...

A autarquia da cidade do Luxemburgo divulgou hoje a lista dos nomes mais populares do ano. No top continuam a estar Emma e Gabriel, os nomes preferidos para os bebés que nasceram no Luxemburgo em 2018, uma tendência que já vem de anos anteriores.



Este ano houve também muitos Léo ou Leon registados no registo civil da cidade do Luxemburgo, dois nomes muito populares para rapazes. Lena e Mia foram nomes também escolhidos para as meninas que nasceram este ano no Grão-Ducado.



No último ano, a cidade do Luxemburgo registou 5.492 nascimentos, mais 58 que em 2017. A maioria dos nascimentos no Grão-Ducado acontece na capital: nove em cada dez bebés nasceram na cidade do Luxemburgo.