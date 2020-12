Confinamento mais duro e recolher obrigatório a partir das 21h00, a entrar em vigor no dia 26 de dezembro.

É oficial. Recolher obrigatório às 21h e tudo encerrado à exceção das lojas de bens essenciais

Paula SANTOS FERREIRA

Confinamento mais duro e recolher obrigatório a partir das 21h00, a entrar em vigor no dia 26 de dezembro. Xavier Bettel acabou de confirmar a adoção de medidas mais duras para baixar as infeções no Luxemburgo que ainda são elevadas e sobrecarregam os hospitais, a seguir ao Natal.

Como já havia sido avançado, as lojas de bens não essenciais poderão encerrar, ficando apenas abertas as lojas de alimentos e farmácias. Tudo o resto, incluindo salões de cabeleireiro deverão voltar a fechar as portas a partir de 26.

As escolas ficam encerradas depois das férias entre 4 janeiro e 10 janeiro. Os pais que têm de ficar com os filhos terão direito a licença por razões familiares.

Vacinação começa dia 28 dezembro para pessoas prioritárias O primeiro-ministro anunciou que a vacina da Pfizer foi autorizada esta segunda-feira. Primeiro, os profissionais de saúde e, logo em seguida, os idosos.

Os números têm de baixar para que os hospitais deixem de estar sobrecarregados e podem ter margem de manobra, para o caso de haver aumento súbito dos números.





Trabalho e Lazer

A regra continua a ser o teletrabalho. Os empregados que não possam realizar o trabalho em casa, vão ser abrangidos por novas medidas.

A família e o local de trabalho são dois locais de grande contágio, relembra a ministra da Saúde Paulette Lenert. O recolher obrigatório está a ter efeito com menos infeções. Com esta medida há menos interações entre as pessoas, diz.

As visitas ao domicílio mantém-se muito restritas, uma a duas pessoas em simultâneo. A exceção são os casos de pessoas isoladas que possam ir para casa dos familiares e pessoas que sofram de solidão durante estas festas, podem ter companhia em casa, ou ir para os familiares.



Todos os eventos desportivos à exceção das atividades físicas sozinhas estão proibidos.



Em meados de janeiro, será feita a avaliação da situação do Luxemburgo para ver se estas medidas podem ser aliviadas.



