Luxemburgo 2 min.

Remodelação governamental

É oficial. Kersch e Schneider saem do Governo e Paulette Lenert será vice-PM

Os ministros do governo Dan Kersch e Romain Schneider confirmaram oficialmente sua renúncia de seus cargos ministeriais. LSAP MPs Schneider e Kersch serão substituídos por Claude Haagen e Georges Engel respectivamente. Para Romain Schneider, que ocupou os cargos de Ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural e Ministro da Segurança Social, a decisão marca o fim de 12 anos de carreira governamental à medida que se aproxima da reforma. Schneider disse que os últimos meses, em particular, foram incrivelmente difíceis e que ele decidiu renunciar e cuidar de sua própria saúde. Desejou felicidades ao sucessor e expressou otimismo quanto ao futuro do LSAP nas próximas eleições. Para Dan Kersch, vice-primeiro-ministro e ministro do Trabalho e Esportes, respectivamente, a decisão de renunciar ao governo não representará um afastamento total da política. Kersch continuará a cumprir suas obrigações como parlamentar e não descartou um retorno ao governo local. Ele será substituído por Georges Engel depois que Mars di Bartolomeo e Dan Biancalana recusaram o cargo de representante do LSAP no sul de Luxemburgo. Kersch disse que não sentia mais que poderia dar 100% a seus papéis após oito anos no governo, e espera abrir caminho para um candidato mais digno. A ministra da Saúde, Paulette Lenert, substituirá Kersch como vice-primeira-ministra. O conselho geral do LSAP votará nas propostas dentro de oito dias. Em outra parte do partido, o prefeito de Diekirch e MP Claude Haagen subirão na lista para substituir Romain Schneider. Carlo Weber também ingressará na Câmara dos Deputados, enquanto Yves Cruchten deverá se tornar o novo presidente do partido no governo.

