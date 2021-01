O primeiro-ministro anunciou que as infeções estão a diminuir por isso vai ser adotado um alivio no confinamento. O recolher obrigatório passa para as 23h, como vigorava antes do fim de ano.

É oficial. Comércio e escolas reabrem para a semana

Paula SANTOS FERREIRA O primeiro-ministro anunciou que as infeções estão a diminuir por isso vai ser adotado um alivio no confinamento. O recolher obrigatório passa para as 23h, como vigorava antes do fim de ano.

O comércio não essencial, como lojas vestuário e cabeleireiros voltam a abrir portas, embora só seja possível um cliente por 10 metros quadrados. Também os cinemas, teatros e outros locais culturais reabrem para a semana acaba de anunciar o primeiro-ministro Xavier Bettel, na conferência de imprensa.



"A situação está mitigada, os números estão numa tendência descrescente mas ainda não é altura de levantar o confinamento", declarou Xavier Bettel salientando no entanto que algumas medidas serão suavizadas.

Assim, os alunos também regressam à escola na próxima segunda feira, dia 11, como tinha anunciado o Ministro da Educação, Claude Meisch.

Já os restaurantes, bares e cafés terão de esperar mais 15 dias para voltar a atender o público. Estes estabelecimentos e outros da Horesca vão continuar encerrados até ao final do mês. A proibição de consumir bebidas alcoólicas nos espaços públicos vai permanecer em vigor.



Também o recolher obrigatório volta a ter início às 23h00 e vigora até às 06h00, como antes de 26 de dezembro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.