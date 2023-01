Pelo terceiro ano consecutivo, a LuxExpo não acolhe o tradicional Salão do Turismo.

Evento

É o fim do Salão do Turismo?

Diana ALVES Pelo terceiro ano consecutivo, a LuxExpo não acolhe este ano o tradicional Salão do Turismo.

O evento, que chegou a atrair mais de 30.000 visitantes, poderá mesmo não voltar a realizar-se, de acordo com a revista Paperjam.



Em declarações à revista, Morgan Gromy, diretor da LuxExpo, explicou que a decisão de não avançar com o evento este ano se deveu a questões de “timing”.

Segundo o responsável, um evento desta dimensão pressupõe pelo menos seis meses de preparação, o que não foi possível dadas as incertezas em matéria de visibilidade do setor a médio prazo.

A última edição do salão Vakanz remonta a janeiro de 2020, pouco antes do primeiro confinamento devido à crise pandémica. No ano passado, a organização ainda ponderou avançar com o certame, mas o aparecimento da variante Omicron levou a um novo adiamento.

Gromy diz que antes de pensar trazer o evento de volta em 2024, será necessário refletir e tentar compreender melhor os novos comportamentos dos consumidores. Disse também que o setor está a tentar reinventar-se após dois anos difíceis.

Já a União Luxemburguesa das Agências de Viagens (ULAV), contactada também pela Paperjam, é mais categórica: uma nova edição do salão Vakanz “não está na ordem do dia”.





