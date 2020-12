Nesta noite de Consoada vai cair neve mas também há chuva e muito frio, tudo convites para ficar em casa com a família. E no dia de Natal vai nevar também?

É mesmo Natal! Vai nevar no Luxemburgo

O dia é de chuva mas a partir da tarde os flocos de neve vão chegar e misturar-se com a precipitação, sobretudo na parte norte do País, anuncia o Meteolux que emite um alerta laranja para o perigo de inundações durante esta quinta-feira para a mesma região.

Atenção também nas estradas onde há risco de aquaplaning. Conduza com cuidado.

A noite de Consoada vai trazer muito frio, com as temperaturas a descer gradualmente ao longo do dia, dos 4 graus celsius aos zero graus.

O dia de Natal vai ser de sol e nuvens continuando a nevar nas Ardennes. A chuva vai deixar o País mas o frio vai continuar com temperaturas máximas de 5 graus e um grau de mínima.

Neve leve e granizo vão dominar o dia de sábado que estará com céu nublado. Quando sair à rua agasalhe-se muito bem pois o frio mantém-se. Neve húmida e granizo são esperados para o próximo domingo.





