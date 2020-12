A enfermeira portuguesa Catarina Fernandes foi a primeira pessoa a receber a vacina anti-covid no Luxemburgo. Ao Contacto fala da doença e apela à vacinação como "um dever cívico".

“É melhor ser vacinado do que ser infetado e ficar com complicações para o resto da vida”

Catarina Fernandes, enfermeira-chefe do Serviço Nacional de Doenças Infeciosas do Centre Hospitalier do Luxembourg não tem dúvidas. “A vacina é o único meio capaz de travar a pandemia, traz-nos a esperança de que a vacinação é o princípio do fim desta doença que mudou o mundo e com consequências a todos os níveis, de saúde, económicos e sociais”, declara ao Contacto esta portuguesa, que já nasceu no Luxemburgo, e que tem raízes familiares em Fafe, no Minho.



Há 10 meses que esta enfermeira, de 40 anos, que foi a primeira pessoa a ser vacinada no País, combate na linha da frente a covid-19 no seu serviço que passou a ser exclusivamente para tratar doentes com o novo coronavírus.

Por tudo o que tem visto e vivido “com momentos complicados e duros psicologicamente”, Catarina Fernandes nem hesitou quando finalmente a vacina ficou pronta: “Disse logo que queria ser vacinada para ficar protegida da infeção e poder proteger todos os outros em meu redor, sobretudo os meus doentes”.

O facto de ter sido a primeira pessoa a receber a vacina ainda reforçou mais a sua convicção de que “é preciso dar o exemplo e poder de algum modo mostrar às pessoas que estão indecisas ou que não querem ser vacinadas que o façam e que tenham confiança na vacina”.

“A vacina é segura. Durante nove meses cientistas de todo o mundo pararam o que estavam a fazer para se dedicar exclusivamente a criar uma vacina capaz de eliminar a epidemia da covid-19. Foram nove meses de trabalho e certamente que ninguém iria disponibilizar a vacina às populações se não fosse segura. Por todas as complicações que a epidemia trouxe era impensável que a vacinação pudesse vir a causar mais problemas. Ela chegou para ser uma solução eficaz”, justifica esta enfermeira.

Um ato "simbólico" de "esperança"

"Para mim a vacinação é um dever cívico. Um dever de proteção dos que nos rodeiam", vinca.

Catarina Fernandes não sabia que iria ser a primeira a receber a vacina no Luxemburgo. “Marcaram-me a vaga para segunda-feira de manhã e só quando eu e o meu colega o enfermeiro Nazarro chegámos ao Hall Vitor Hugo e vimos aquele aparato todo percebemos que iríamos ser os primeiros”, conta a rir. “Para mim foi um ato simbólico o facto de ser a primeira, um ato de esperança para além do exemplo, de um apelo à vacinação”.

As pessoas reticentes devem pensar que “é melhor prevenir e não ser infetado do que ficar infetado e poder ter complicações de saúde para o resto da vida. Os casos graves da doença podem deixar sequelas para sempre”, vinca a enfermeira.

Esta portuguesa conta o caso de uma amiga sua, uma atleta de trialto, capaz de fazer quilómetros de estrada e milhas a nadar, que “sempre foi saudável” e foi infetada pelo novo coronavírus. “Agora não consegue caminhar 100 metros sem ter de descansar, porque lhe custa respirar”. A vacinação “é a melhor proteção”.

Contudo, mesmo depois de tomar a primeira dose da vacina anti-covid, a segunda será administrada 21 dias depois, Catarina Fernandes continua a usar máscara.

“Vou continuar a usar máscara. Por enquanto, mesmo as pessoas vacinadas têm de continuar a usar máscara e cumprir as medidas de prevenção e gestos barreira, como o distanciamento social. Porque só agora se começou a vacinar a população e só quando estiverem reunidas todas as condições de segurança podemos deixar de usar máscara. Ainda vai levar algum tempo”, considera esta enfermeira.

"Um pouco mais de paciência"

Catarina Fernandes lembra que os especialistas consideram que é preciso 60-70% da população estar vacinada para se considerar estar imunidade à doença. “Até lá ainda há estudos a serem reforçados e realizados, nomeadamente sobre a duração da imunidade dada pela vacina”.

“Já passámos por tanto durante estes 10 meses, de passar a usar máscara e diminuir contactos sociais, do confinamento, de um confinamento parcial, de medidas restritivas para controlar a epidemia, por isso, temos de seguir em frente, ter um pouco mais de paciência, até podermos com segurança tirar a máscara”, pede Catarina Fernandes. Atualmente o seu serviço e outros três que foram adjudicados para receber apenas doentes covid-19 tem entre 60 a 70 doentes internados. “Uma situação que pode ser evitada com a vacinação e o uso de máscara e cumprimento de todas as medidas. É melhor levar a vacina do que vir a passar pela infeção e hospitalização”.

Catarina Fernandes tem muito mais para contar. A segunda parte desta entrevista será publicada na próxima edição do Jornal Contacto, que sai para a rua dia 6 de janeiro.

