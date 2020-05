Mesmo que haja uma segunda vaga da epidemia no Outono, não deverá haver um segundo confinamento.

"É improvável que haja um segundo confinamento"

Madalena QUEIRÓS

Embora se espere uma segunda vaga da epidemia neste Outono, a ministra da Saúde acredita que o risco de um novo confinamento é baixo.

Questionada pelos jornalistas, Paulette Lenert insistiu na necessidade dos gestos de barreira que devem continuar a ser feitos "para que a segunda vaga deste Outono continue a ser gerível".

Paulette Lenert considera que a contenção total, como a que o país conheceu, é "improvável" no futuro. "Os números actuais são bastante satisfatórios e mostram que as medidas tomadas foram eficazes", acrescentou. "Estão de acordo com a trajectória calculada, cuja análise nos permite reagir rapidamente - e de uma forma orientada - em caso de problema", afirmou.

No entanto, se for detectado um novo surto e o número de infecções começar a aumentar subitamente, serão tomadas medidas "caso a caso" para impedir a propagação do vírus, um cenário em que a responsável pela pasta da saúde não quer acreditar. "Um grupo de trabalho está a trabalhar na possibilidade de um novo confinamento, mas espero sinceramente que nunca venha a ter lugar", sublinhou Xavier Bettel.

