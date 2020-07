Julien Licheron, Coordenador do Observatório da Habitação do Luxemburgo, alerta para as dificuldades atuais que as famílias passam para pagar a casa. Ao Contacto diz que há terrenos disponíveis, na maioria privados, que dão para construir de 50 mil a 80 mil novas habitações. Este é o problema.

Luxemburgo 5 min.

“É importante agir para aliviar os encargos com o pagamento das rendas”

Paula SANTOS FERREIRA Julien Licheron, Coordenador do Observatório da Habitação do Luxemburgo, alerta para as dificuldades atuais que as famílias passam para pagar a casa. Ao Contacto diz que há terrenos disponíveis, na maioria privados, que dão para construir de 50 mil a 80 mil novas habitações. Este é o problema.

O Coordenador do Observatório da Habitação do Luxemburgo (OHL), Julien Licheron é quem melhor consegue fazer o retrato do sério problema da habitação do Luxemburgo. É o ‘seu’ Observatório que tem realizado os estudos sobre a situação deste mercado no país. Ainda dia 2 de julho foram divulgadas duas investigações sobre o problema da habitação. Trabalhos que ajudam o Governo a poder traçar uma reforma urgente no setor. O ministro da Habitação, Henri Kox, confirmou que este verão irá apresentar um projeto de lei para reformar este setor.

“É evidente que o custo da habitação é um problema para um número crescente de lares no Grão-Ducado”, diz ao Contacto Julien Lincheron. E, entre eles, “os arrendatários são aqueles que gastam a maior parte dos seus rendimentos na habitação”, vinca. Sobretudo, é no “mercado privado” que os inquilinos se “encontram em maiores dificuldades”, como mostram os novos estudos deste observatório. Até porque a percentagem de habitação pública no Luxemburgo é quase residual, menos de 2%.

Entre a população com os rendimentos mais baixos do Grão-Ducado existem mais de 18 mil famílias cuja renda “é superior a 40% do orçamento mensal familiar”, indicam estas investigações do observatório.

“Parece-me importante agir para aliviar os seus encargos relacionados com o pagamento de renda”, defende o investigador, recordando que já existem medidas de apoio como o subsídio de renda para os inquilinos que possuem “rendimentos modestos ou intermédios”.

Julien Licheron lembra que, desde 2010 até 2018, os preços dos imóveis “cresceram a uma taxa constante de 4,5% a 5% por ano”. Na opinião do responsável do OHL o “forte, mas constante aumento dos preços das casas”, nestes anos, deveu-se, sobretudo, ao crescimento da “procura, ela própria alimentada por necessidades habitacionais significativas devido ao crescimento económico e demográfico”. O mercado imobiliário residencial está totalmente dependente deste contexto económico e demográfico.

“O nível de vida médio dos residentes luxemburgueses explica, em grande medida, porque é que os preços da habitação são mais elevados aqui do que em algumas regiões vizinhas”, realça ainda Julien Licheron.

A loucura da ‘explosão’ dos preços começou em meados de 2018. “A subida dos preços das casas atingiu +11% entre o quarto trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2019”. Nesta altura, debateu-se a questão do “sobreaquecimento do mercado imobiliário residencial”. Contudo, os preços continuaram a subir.

Para o Coordenador do Observatório da Habitação o grande problema reside na falta de habitações disponíveis para arrendar ou comprar e a culpa é do “mercado de terrenos”. É aqui que está parte da solução.

Há espaço para novas construções

A procura de casas é elevada no Grão-Ducado, mas “a oferta está a aumentar muito lentamente” em relação à procura, e isto, “apesar da subida acentuada dos preços”, frisa este especialista. É principalmente no “mercado dos terrenos para construção que devem ser encontradas as explicações”, argumenta Licheron.

Desengane-se que pensa que já não há sítio para construir novas habitações no país. “O problema não decorre da falta de terrenos disponíveis”, garante este coordenador, e isso está demonstrado nos estudos do Observatório. Os trabalhos deste organismo identificaram, “em 2016, 2.846 hectares de terrenos disponíveis” em áreas dos “Planos Gerais de Desenvolvimento dos municípios já atribuídos à construção de habitações”, lembra Julien Licheron.

“As estimativas feitas pelo Observatório da Habitação sugerem que entre 50.000 a 80.000 habitações poderiam ser construídas nestes terrenos disponíveis”, tendo em conta as “densidades de construção atuais”. Além de que, adianta, este “stock” de terrenos disponíveis “permanece relativamente constante ao longo do tempo”.

“A dificuldade reside, sim, na capacidade de mobilizar, de colocar para construção”, estes terrenos disponíveis, dada o seu “contexto de elevada concentração”, entre os seus detentores.

Essa mobilização poderá ser conseguida pelo agravamento dos impostos a pagar pelos donos de terrenos que não estejam a ser devidamente utilizados para construção. Conseguindo assim impedir a tendência para a especulação com o preço dos terrenos.

Para Licheron é devido a “esta dificuldade em mobilizar os terrenos para satisfazer uma procura em crescimento constante que se explica o aumento dos preços da habitação entre 2010 e 2018”.

Rendas vão descer com a pandemia?

“O impacto sobre os preços é muito incerto”, assume o investigador. No entanto, é possível que os potenciais vendedores “possam preferir esperar um tempo, antes de baixar o seu preço de venda (se não houver uma “emergência”, claro)”. Como estes vendedores são também, muitas vezes, compradores de outras propriedades, o que deverá acontecer, a “curto prazo”, “será uma diminuição da atividade, de transações no mercado imobiliário antigo”. Isto durante a contenção económica e os meses seguintes.

Já no mercado do arrendamento, “a procura de habitação para arrendar deve permanecer forte, apesar das dificuldades económicas a curto e médio prazo. Assim, é difícil prever uma queda acentuada nas rendas de novos arrendamentos”.

Julien Licheron recorda o que aconteceu na crise de 2008 embora as causas sejam muito diferentes, realça.

“Em 2008/2009, houve uma redução muito forte da atividade do mercado imobiliário (chegou a -40%, em comparação com 2007), mas deu-se apenas uma ligeira queda nos preços de venda, -5% entre o ponto mais alto antes da crise, e o ponto mais baixo durante a crise”. Na verdade, adianta Licheron os preços de venda de casas tinham “assim voltado aos níveis pré-crise apenas alguns meses após o início de 2010”. No arrendamento, “o impacto nas rendas foi ainda mais limitado”, vinca o diretor do OHL. O mesmo poderá acontecer agora.

.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.