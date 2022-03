A Associação Amigos Emigrantes no Luxemburgo está a recolher bens e roupa para entregar aos refugiados acolhidos pelas famílias no Luxemburgo. O presidente Amândio Matos elogia o apoio luso que está a "superar todas as expetativas".

Luxemburgo 5 5 min.

Campanha de donativos

"É de louvar a solidariedade dos portugueses no Luxemburgo para com os ucranianos"

Paula SANTOS FERREIRA A Associação Amigos Emigrantes no Luxemburgo está a recolher bens e roupa para entregar aos refugiados acolhidos pelas famílias no Luxemburgo. O presidente Amândio Matos elogia o apoio luso que está a "superar todas as expetativas".

A garagem da Associação Amigos Emigrantes no Luxemburgo, em Esch-sur-Alzette, já está a ficar pequena demais para tanta roupa, produtos alimentares e bens essenciais que os portugueses do Luxemburgo estão a doar para os refugiados ucranianos que estão a ser acolhidos por famílias no país.



A iniciativa solidária desta associação portuguesa no Luxemburgo “está a superar todas as expetativas”. “Os portugueses, e não só, estão a aderir muito, estão bastante solidários com estas famílias, sobretudo de mulheres e crianças, que chegam ao nosso país, com uma mão à frente e outra atrás, deixaram tudo lá na Ucrânia e fugiram da invasão russa”, conta ao Contacto Amândio Matos, presidente da Associação Amigos Emigrantes (AAE) lembrando que os “homens não estão autorizados a sair do país”. Têm de ficar para defender a Ucrânia dos russos.

De seguida, Amândio Matos aponta para um conjunto de sete sacos grandes que tinham sido entregues por um benemérito pouco tempo antes. Agora tudo irá ser separado por categorias, os produtos alimentares no seu devido lugar, as roupas reunidas consoante o tamanho e género, para depois ser mais fácil a quem precisa escolher.

“Felizmente”, diz este português, depressa todos estes bens que recebemos têm sido entregues a quem deles necessita, deixando sempre um espaço vago para mais ofertas.

“Combinamos com as famílias de acolhimento que nos contactam e, depois vêm cá com os refugiados para levarem o que lhes faz falta. Preferimos que sejam eles a escolher a roupa e o calçado, para garantir que é o seu tamanho e poderem usar”, explica este dirigente associativo. Ao seu lado, Sónia Monteiro, secretária da AAE, realça o cuidado que as pessoas têm tido em doar “peças de roupa de boa qualidade, impecavelmente tratadas, e são novas”.

"Mimos" para as crianças

Entre as ofertas há uma atenção especial que muito tem sensibilizado os promotores. “Quase sempre nos sacos vem também um mimo para as crianças, seja um brinquedo, um livro para colorir ou chocolates, doces, ninguém se esquece dos mais pequeninos”, conta Sónia Monteiro. Também entre os produtos alimentares se destacam caixas de cereais e farinhas para crianças.

Um grande sorriso surge no rosto desta portuguesa e no de Amândio Matos ao recordarem a “felicidade” de uma menina ucraniana recém-chegada quando lhe foi dado um livro para colorir, com canetas. “Era uma alegria contagiante, não dá para descrever”, relembra a portuguesa.

Os dirigentes associativos estão também impressionados com a “humildade, o espírito de solidariedade e interajuda destas pessoas, agora sem nada”. “Oferecemos a essa menina também uma caixa de bombons e ela disse logo que ia distribuir pelos meninos da família que os acolheu”, prossegue Sónia Monteiro.

A nova vida das ucranianas acolhidas por família portuguesa no Luxemburgo Três mulheres – avó, mãe e filha – que fugiram da guerra na Ucrânia chegaram ao Luxemburgo no dia 3 de março. Estão na casa da família luso-romena que as acolheu, em Rumelange.

Ao lado, Amândio Matos acrescenta: “A mãe e a avó não queriam levar o pacote com os seis litros de leite, queriam levar só dois, e deixar o resto para outros refugiados. Nós explicámos que temos mais e que aqueles eram só para elas”. “É uma generosidade e solidariedade que nos marca muito”, solta a portuguesa que reside no Luxemburgo há cerca de 10 anos.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

5

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

Donativos "sempre a chegar"

A campanha de solidariedade começou na sexta-feira passada, dia 4, e a par com a promoção na página do Facebook da Associação Amigos Emigrantes no Luxemburgo, foi também “o passa a palavra” na comunidade lusa que espoletou “toda esta onda de solidariedade”.

É através de mensagens pelo Facebook da associação que as pessoas se informam como podem entregar os donativos, que quase sempre são deixados pelos próprios na Associação.

“Até já vieram portugueses de França aqui deixar as suas doações, pois estamos perto da fronteira e esta manhã chegou uma mensagem da Bélgica de portugueses que também querem ajudar”, realça o presidente da AAE.

Do mesmo modo, as famílias de acolhimento contactam a associação e marca-se a ida para recolher as ofertas.

“Estamos com mensagens sempre a chegar, e é de louvar a solidariedade. Não temos tido mãos a medir, e felizmente temos muitos artigos, por isso, vamos neste fim de semana entregar também as doações no centro de acolhimento de urgência dos refugiados, em Kichberg”, anuncia Amândio Matos.

Mais de cem famílias disponíveis para receber refugiados no Luxemburgo "Ninguém pode prever o número de refugiados que vão chegar", alerta o cônsul-honorário da Ucrânia no Luxemburgo.

Ao seu lado, António Valente, membro desta associação e que foi o intermediário de contacto com este centro de acolhimento, a Structure d’hébergement d’urgence kichberg (SHUK), irá com o presidente da AAE fazer a doação.

“O SHUK é o primeiro ponto de contacto dos refugiados aqui no Luxemburgo. O que nos disseram é que estão a precisar de roupa e calçado, para adultos e crianças, e é isso que vamos entregar a uma das assistentes sociais deste centro”, declara António Valente.

Agradecimento aos portugueses

Habituados a realizar campanhas de solidariedade, a AAE decidiu, desta vez, concentrar esforços para apoiar estas pessoas fugidas da guerra que chegam ao Luxemburgo. “Felizmente, há muitas ações de solidariedade de envio de bens e mantimentos para as fronteiras da Ucrânia e, depois de analisar a situação, optámos por dirigir a nossa campanha para os refugiados que chegam ao nosso país, ajudando-os a eles e às famílias que os acolhem”, justificou Amândio Matos.

Casal russo ajudou a trazer 19 refugiados ucranianos para o Luxemburgo Um casal russo que vive no Luxemburgo decidiu ajudar os ucranianos que estão a fugir da guerra. Ilia e Juliet organizaram uma viagem até à fronteira polaca e trouxeram 19 refugiados para o Grão-Ducado.

No final, o presidente da AAE faz questão de deixar um agradecimento muito especial aos portugueses do Luxemburgo e a todos os residentes que se preocupam em “acolher os ucranianos, num momento tão difícil”.

“Queremos agradecer a todas as pessoas o apoio que têm dado aos ucranianos que aqui chegam, com as suas ofertas que têm contribuído para tornar mais confortável a sua estadia aqui. O que eu desejo é que a guerra termine e que estas famílias possam voltar para o seu país e para os seus familiares que ali ficaram. Peço que ninguém se isole e que, se puderem, contribuam”, apela.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.