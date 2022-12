Este ano, a grande vencedora é uma palavra composta – como tanto acontece nas línguas germânicas – e designa aquilo que marcou o ano 2022.

E a palavra do ano no Luxemburgo é...

Diana ALVES

Já é conhecida a palavra do ano no Luxemburgo. Este ano, a grande vencedora é uma palavra composta – como tanto acontece nas línguas germânicas – e designa aquilo que marcou o ano 2022, de acordo com um comunicado enviado esta terça-feira às redações pelo Ministério da Educação.



‘Ukrainkrich’ (‘Guerra na Ucrânia’, em português) é o termo vencedor da terceira edição da “Palavra do Ano”, embora, na língua de Camões, não se trate de uma palavra apenas, mas sim da junção de duas palavras.

Em segundo lugar aparece ‘Energiekris’ (‘crise energética’) e em terceiro ‘Präisdeckel’ (‘preço máximo’). ‘Klimakris’ (‘crise climática’) e ‘Index’ (‘indexação’) completam o top 5.

A “Palavra do Ano” é uma iniciativa lançada pelo Centro para a Língua Luxemburguesa (Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch (ZLS) em colaboração com a RTL e com a rádio 100,7. Os termos candidatos foram propostos pelo público, entre o final de novembro e dia 12 de dezembro. Na nota enviada às redações, o ministério refere que o ZLS recebeu 335 propostas com um total de 170 palavras.



Depois coube à equipa do organismo elaborar uma shortlist de 20 palavras, para ser submetida à votação do júri, do qual fazem parte, entre outros, o comissário para a língua luxemburguesa, Marc Barthelemy.

De acordo com o júri que elegeu o vocábulo, a “agressão russa contra a Ucrânia marcou o ano como nenhum outro acontecimento. Por isso, o júri decidiu eleger a combinação do nome do país ‘Ucrânia’ com o substantivo ‘guerra’”.

Segundo o coletivo, a escolha respeita a vontade de público, já que muitas outras palavras propostas estavam relacionadas com o conflito ou com as suas consequências. Mesmo assim, o vocábulo mais vezes proposto foi o termo ‘index’.

Como nas edições anteriores da iniciativa, os cidadãos que propuseram a palavra que acabou por vencer o concurso têm direito a um prémio. E este ano serão três os galardoados. O prémio é um vale de compras para adquirir um livro da série ‘Lëtzebuerger Wuertschatz’ (‘Vocabulário Luxemburguês’, em português) do ZLS.

Em 2021, a palavra vencedora foi ‘boosteren’ (‘booster’ ou vacina de reforço) e em 2020 ‘corona’ (de coronavírus).

Em Portugal, a iniciativa é promovida anualmente pela Porto Editora. Na corrida ao vocábulo de 2022 estão ‘abusos’, ‘ciberataque’, ‘energia’, ‘guerra’, ‘inflação’, ‘juros’, ‘nuclear’, ‘rainha’, ‘seca’ e ‘urgências’. Qualquer pessoa pode votar, em palavradoano.pt. O resultado deverá ser conhecido no início de 2023.



