Há quem continue a viver passivamente ignorante – ou activamente criminoso – em relação ao planeta que temos.

E a banda continuou a tocar

No centenário do desastre do Titanic, em 2012, apareceu um documentário britânico sobre os músicos do navio, eles que continuaram a tocar durante horas enquanto o gigantesco paquete se afundava.

Os músicos, quase todos com vinte e poucos anos de idade, fizeram-no para tentar acalmar os passageiros e tocaram até ao fim, mesmo sabendo que eles próprios se iam afundar com o navio. Um acto de heroísmo abnegado, mas que infelizmente passou à história com um simbolismo diferente: o de alguém que prefere assobiar para o ar em vez de resolver um problema que o condena.

Foi exactamente na orquestra do Titanic que pensou Francisco Doblas, o dono de um hotel em Málaga, quando lhe pediram para comentar a seca que assola o sul de Espanha e que está rapidamente a destruir a indústria fruteira da região, dependente de um fornecimento de água cada vez mais racionado.

Portugal acaba de quebrar o seu recorde de temperatura para o mês de Abril

Na quinta-feira passada a Espanha continental sofreu a mais alta temperatura de sempre durante um mês de Abril, quando os termómetros da cidade de Córdoba registaram 38,8 ºC. No mesmo dia, Portugal também quebrou o seu recorde para Abril, com 36,9 ºC registados perto de Évora, quase um grau centígrado acima do anterior máximo histórico. Há poucas décadas, seria legítimo esperar temperaturas na casa dos 14 ou 15 ºC nesta altura do ano.

O rio Sado, outrora orgulhoso no seu caudal e vital para a agricultura e pecuária das regiões que atravessa, está “morto, reduzido a poças de água no seu leito”. Um visitante alentejano da Ovibeja, do alto dos seus calejados 79 anos, não escondeu o seu desespero pelo panorama que se lhe apresenta. “Aquilo que deu sentido à minha vida acabou; a falta de água no campo está a acabar com os ecossistemas que dão sustento às comunidades”.

A meio de Abril – ou seja, ainda antes dos recordes de calor de há poucos dias – só 20% de Portugal estava em situação considerada “normal”, sem falta de água; o restante território já estava em seca moderada, severa ou extrema.

Em Espanha, os últimos dois anos e meio foram de chuva muito abaixo da média, estamos longe do verão e as barragens já estão a menos de metade da capacidade, e a falta de água provocou já este ano perdas irreversíveis nas colheitas de cereais numa área de 3,5 milhões de hectares. Os dois países estão na linha da frente dos mais vulneráveis, caindo inexoravelmente em situação de seca crónica.

Ler títulos de notícias sobre o tema na imprensa portuguesa é um exercício assustador: “Possível racionamento de água em algumas zonas mais a sul”. “Risco máximo de incêndio no Algarve, Norte e Centro até quarta-feira” (este é de hoje). “Fugir ao calor – será esta a nova rotina diária?”. E por aí fora.

Mas também há quem continue a viver passivamente ignorante – ou activamente criminoso – em relação ao planeta que temos. Outro título, umas páginas adiante, proclama triunfante: “Sharon Stone junta-se a George Clooney em golf e resort de luxo na costa alentejana”. Um projecto que vai exigir quantidades industriais adicionais de água onde ela já é muito escassa agora, e na prática privatizar o acesso a terrenos e praias até aqui resguardadas, conservadas e públicas. Mas como apregoa a validação de duas estrelas de Hollywood, e promete uns tostões para o bolso de alguns... os papalvos aplaudem.

E a banda continuará a tocar até bater no fundo.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

