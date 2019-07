O piloto luso-descendente foi sempre muito rápido neste circuito difícil.

Dylan Pereira vence prova na Alemanha

“É a minha primeira vitória na Supercup e com a minha família a assistir. Estou muito feliz”, declarou o plioto luxemburguês luso-descendente Dylan Pereira no final da 5º prova da temporada da Porsche Mobil 1 Supercup, que decorreu esta desta tarde de domingo em Hockenheim, à margem do Grande Prémio da F1 da Alemanha.

Dylan Pereira foi o vencedor desta prova numa corrida onde foi sempre muito rápido e cometeu poucos erros. E, logo neste circuito localizado na floresta, considerado difícil, embora muito apreciado pelos pilotos.

“Antes da segunda fase do safety car eu já estava a conduzir a grande velocidade”, acrescentou Dylan Pereira.

O piloto luxemburguês esteve ao seu melhor nível, fez a volta mais rápida e venceu. Atrás do seu Porsche 911 GT3 Cup de 485 cv ficaram Porsches conduzidos pelos pilotos enVorde e Ellinas.

Na corrida, Dylan Pereira fez um excelente arranque e saltou imediatamente para a frente. Um início de prova espetacular, que permitiu ao luso-descendente realizar a volta mais rápida logo na segunda passagem pela linha de meta e ganhar um bom avanço sobre os seus adversários, seguindo destacado na frente. Durante a quarta volta, um acidente obrigou à entrada do safety car, fazendo o piloto da Momo Megatron Lechner Racing perder todo o avanço conseguido até aí. No recomeço da corrida começou a chover e, com a pista molhada e perigosa, houve alguns acidentes. A prova foi suspensa antes do final, contabilizadas apenas sete voltas, o que permitiu a Dylan Pereira ser o vencedor oficial da corrida, sem pontos atribuídos, por não terem sido realizadas pelo menos metade das voltas.

Dylan Pereira regressa à competição na próxima semana, entre 2 e 4 de agosto, para a sexta corrida da Porsche Mobil 1 Supercup, em Budapeste, que abre o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1.