Um médico e um pediatra vão responder às perguntas dos cibernautas esta quinta-feira. No Luxemburgo, os mais novos, entre os 5 e os 11 anos, devem começar a ser inoculados já nas férias de Natal.

Covid-19

Dúvidas sobre a vacina nas crianças? Min. da Saúde responde em direto no Facebook

Susy MARTINS

Prestes a chegar à Europa, a 13 de dezembro, a vacinação nas crianças entre os 5 os 11 anos continua a levantar muitas questões e dúvidas por parte dos pais. As autoridades luxemburguesas querem começar a vacinar os mais novos já nas férias do Natal, e tentam até lá tranquilizar os pais.

Uma dessas tentativas acontece já esta quinta-feira, em que o Ministério da Saúde vai organizar uma sessão de perguntas e respostas em direto na sua página oficial no Facebook. A sessão está agendada para as 17h e terá a participação do médico Thomas Dentzer, da Direção da Saúde, e o pediatra e presidente da Sociedade Luxemburguesa de Pediatria, Serge Allard. Durante uma hora ambos vão responder às perguntas dos cibernautas, que podem ser envidas antes ou durante a sessão.

Depois da aprovação pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), as primeiras vacinas da BioNTech/Pfizer para os mais novos chegam à Europa a 13 de dezembro. Esta é a primeira vacina recomendada na União Europeia para esta faixa etária.

As primeiras doses do fármaco para a Europa estão previstas chegar no dia 20 de dezembro, sendo que o Luxemburgo deverá receber 18 mil doses numa primeira entrega. Segundo o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, as primeiras crianças poderão começar a ser vacinadas durante as férias de Natal, que começam a 20 de dezembro e terminam a 2 de janeiro.

