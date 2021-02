Quando vai chegar a minha vez? Que marca de vacina contra a covid-19 irei tomar? Haverá efeitos secundários? Ministra e diretor da Saúde vão responder às dúvidas em sessão online esta quarta-feira.

Dúvidas sobre a vacinação covid-19? Ministra responde em direto esta quarta-feira

Susy MARTINS Quando vai chegar a minha vez? Que marca de vacina contra a covid-19 irei tomar? Haverá efeitos secundários?

Estas são algumas das dúvidas que pairam cabeça de muitos, dúvidas que a própria ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, vão responder. Os dois vão participar numa sessão online de perguntas e respostas dos residentes em direto através do site oficial sobre a covid-19 no país.

A sessão acontece esta quarta-feira (3 de fevereiro) a partir das 18:30. O link será publicado no site covid19.lu mais perto da hora do evento. As intervenções dos organizadores serão em luxemburguês com tradução simultânea em francês. Já os residentes podem colocar as questões nas línguas oficiais do país (luxemburguês, alemão e francês) e em inglês.

A este ritmo, só em 2024 é que 70% dos residentes estarão vacinados Segundo as contas do site Politico.eu o Grão-Ducado está entre os dez piores países da Europa no que toca à percentagem atual da população vacinada. E não só.

O Luxemburgo divulgou esta semana o plano de vacinação contra a covid-19. No geral, o plano está dividido em seis fases, sendo que o país entra em breve na fase 2. E já se sabe quem será inoculado em cada uma delas.





