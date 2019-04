D. Duarte lembra "o sangue português" que corria nas veias do Grão-Duque Jean.

Duques de Bragança vêm ao funeral do Grão-Duque Jean

"A minha família e eu estaremos presentes no enterro" do Grão-Duque do Luxemburgo, declarou ao Contacto o duque de Bragança. D. Duarte lembra todo o "apoio" que o Grão-Duque Jean "deu à comunidade portuguesa" e o "sangue português" que lhe corria nas veias. Também Marcelo Rebelo de Sousa já enviou as condolências à família real pela partida "do amigo fiel de Portugal".



Entre a família real do Luxemburgo e os duques de Bragança existe uma ligação muito próxima. São primos, dão-se bem e para além desta ligação há outras afinidades que os ligam.



Por isso, D. Duarte Pio e a sua família fazem questão de estarem presentes no funeral do Grão-Duque Jean, que faleceu na madrugada de terça-feira, aos 98 anos, vítima de pneumonia, prestando a última homenagem ao homem que é tido como um herói e um símbolo da liberdade para os luxemburgueses.

O duque de Bragança recordou o seu primo Jean ao Contacto. "O Grão-Duque do Luxemburgo, bisneto do Rei D. Miguel, deu sempre grande apoio à comunidade portuguesa no Luxemburgo, cuja emigração patrocinou após a segunda Guerra Mundial", disse D. Duarte. "A minha família e eu estamos em união de oração com a família do Grão-Duque e estaremos presentes no seu enterro”, garantiu o Duque de Bragança ao Contacto.



Recorde-se que o Grão-Duque Jean era bisneto do rei português D. Miguel, pai da sua avó Maria Ana de Bragança, que foi Grã-Duquesa e regente do Luxemburgo.



O pai do Grão-Duque Jean, o príncipe consorte do Luxemburgo, Félix Bourbon-Parma, foi um dos 24 filhos do deposto Roberto I de Parma e da sua segunda esposa, a portuguesa infanta Maria Antónia de Bragança. O príncipe Félix foi o terceiro filho da infanta. Os seus avôs maternos foram o rei Miguel I de Portugal e Adelaide de Rosenberg.

A mãe do Grão-Duque Jean foi a Grã-Duquesa Charlotte, a segunda filha do grão-duque Guilherme IV de Luxemburgo e de sua consorte, Maria Ana de Bragança. Os avós maternos da Grã-Duquesa Carlota foram igualmente o rei Miguel I de Portugal e Adelaide de Rosenberg.

Também o Presidente da República Portuguesa enviou uma mensagem de condolências à família real do Luxemburgo, pela morte do Grão-Duque. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou a "forte ligação de S.A.R. o Grão-Duque Jean ao nosso País, sustentada em laços familiares e no papel que desempenhou no seu reinado, tendo sido protagonista maior de um longo período de desenvolvimento do seu País, de construção da Casa Comum europeia e com inestimável amizade por parte da comunidade portuguesa e luso descendente residente no Luxemburgo".



Num comunicado divulgado pela Presidência da República, na mensagem enviada ao Grão-Duque Henri do Luxemburgo, Marcelo Rebelo de Sousa recordou ainda o percurso de "grande estadista, mas também de soldado pela liberdade durante a Segunda Guerra Mundial".

Para o Presidente da República, perdeu-se um "lutador pelas causas nobres" e um "amigo fiel de Portugal".

O exílio do príncipe Jean em Portugal

A ligação a Portugal do Grão-Duque Jean do Luxemburgo também se fez pela sua passagem em Portugal nos tempos de exílio. Era um jovem quando, em 1940, se deu a invasão alemã, e a família real do Luxemburgo se viu obrigada a exilar-se. Primeiro estiveram em França e depois foram para Portugal, com vistos emitidos por Aristides de Sousa Mendes, cônsul de Bordéus. Aqui o jovem príncipe Jean ficou com os seus pais e irmãos, no Estoril, na Vila de Santa Maria, e depois no palacete dos Posser Andrade.



Mais tarde, o príncipe Jean do Luxemburgo atravessou o Atlântico e foi estudar para os Estados Unidos e para o Canadá. Regressou à Europa decidido a lutar contra o nazismo. Alistou-se como voluntário no exército do Reino Unido, dedicou-se totalmente à causa e regressou a casa como um herói quando acabou a Guerra. O príncipe Jean esteve na primeira frente em batalhas como a de Caen ou no desembarque da Normandia, em 1944, e integrou as tropas que libertaram Bruxelas e Luxemburgo das mãos dos nazis.

Para os luxemburgueses, o Grão-Duque Jean sempre foi visto como um herói e um símbolo da independência e liberdade do seu país. O seu trabalho nas forças aliadas valeu-lhe mais de uma dezena de condecorações.

Durante 36 anos regeu os destinos do Grão-Ducado. Desde 1964, depois de a sua mãe abdicar, o príncipe herdeiro Jean tornou-se Grão-Duque do Luxemburgo, reinando até 7 de fevereiro de 2000, altura em que abdicou a favor do seu primogénito, Henri, o atual Grão-Duque.

Quando celebrou os 95 anos, a família real decidiu celebrar a data com uma grande festa onde estiveram presentes várias famílias das casas reais europeias. Este ano, na celebração dos seus 98 anos, reuniu a família, como mostra uma foto colocada na página oficial da família real no Facebook.

