Duque de Edimburgo. Grão-Duque Henri envia condolências à rainha Isabel

Paula SANTOS FERREIRA "A Grã-Duquesa e eu ficamos profundamente tristes ao saber da morte do seu querido marido, o Príncipe Philip", escreve o Grão-Duque do Luxemburgo na mensagem divulgada esta manhã de sábado.

O casal real do Luxemburgo enviou as condolências à Rainha Isabel II numa mensagem de pesar pela morte do Duque de Edimburgo publicada este sábado de manhã nas redes sociais da Corte Grã-Ducal.

"A Grã-Duquesa e eu ficamos profundamente tristes ao saber da morte do seu querido marido, o Príncipe Philip", começa por escrever o Grão-Duque Henri numa missiva em inglês dirigida à monarca britânica.



"Pessoalmente, guardamos muitas e boas recordações dos nossos encontros ao longo das últimas décadas", declara o Grão-Duque na mensagem endereçada à rainha Isabel onde presta homenagem ao príncipe Philip que faleceu ontem aos 99 anos de idade.

Quando o duque de Edimburgo visitou o Luxemburgo O Duque de Edimburgo morreu esta sexta-feira, 9, aos 99 anos.

Do Duque de Edimburgo, o Grão-Duque recorda "não só o seu sincero empenho em causas sociais e ambientais, mas também a sua inteligência e humor que nos impressionaram profundamente". "A amizade que Vossa Majestade e Sua Alteza Real partilharam com os meus falecidos pais continua a ter um significado especial para a minha família", vinca.



"Disciplina e inteligência"

O papel fundamental do Duque de Edimburgo enquanto príncipe consorte e o apoio e dedicação que sempre manteve à Rainha Isabel II, com quem teve casado durante 73 anos também são enaltecidos pelo Grão-Duque Henri.

Duque de Edimburgo. Rainha Isabel despede-se do seu grande amor Fotogaleria de momentos únicos do casamento de 73 anos entre a monarca e o príncipe consorte. Para ‘Lilibeth’, assim a tratava Philip, o marido era o seu “rochedo”, a quem pedia todos os conselhos. Ele era "o homem que fazia rir a rainha".

"O serviço de longa data do Duque de Edimburgo para o Vosso país é inigualável, começando na Marinha Real, onde o Príncipe Filipe se destacou em várias batalhas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele trouxe a mesma disciplina e inteligência para as suas atividades enquanto Príncipe Consorte e será carinhosa e respeitosamente recordado pelo seu forte apoio e dedicação a Vossa Majestade, à Vossa família e ao Reino Unido".

" Juntamente com o povo do Luxemburgo, enviamos a Vossa Majestade, à vossa família e ao povo do Reino Unido as nossas mais sinceras condolências", escreve Henri no final da sua mensagem.

