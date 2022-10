Um morador de Nierderkorn contou ao Contacto a génese da tragédia. A relação entre o atirador e a vizinhança era conflituosa.

Luxemburgo 4 min.

Crime

Duplo homicídio em Niederkorn. “Andavam sempre à cabeçada”

Tiago RODRIGUES Um morador de Nierderkorn contou ao Contacto a génese da tragédia. A relação entre o atirador e a vizinhança era conflituosa.

Um dia depois da tragédia, só a chuva quebra o silêncio no vazio da Rue des Trévires, em Niederkorn. Foi ali, em pleno passeio, em frente à sua casa, que o português Dany Lemos, 54 anos, e a mulher, Aklouche, 62, foram mortos a tiro pelo vizinho da casa ao lado. José Cerqueira, 74, disparou os tiros mortais com uma caçadeira na manhã de segunda-feira. Foi detido e levado esta terça-feira perante o juiz de instrução.



Na manhã da tragédia a nossa fonte não se encontrava em casa, mas a mulher viu tudo. “O José disparou dois tiros sobre o Dany e depois a mulher começou a gritar e ele disparou outro tiro pelas costas. Depois de confirmar que ela estava morta entrou em casa. A minha mulher ligou-me a dizer que andavam aos tiros na rua e que havia um corpo no chão”, conta. “Não sei qual foi o motivo da discussão, mas isto é um acumular de problemas desde que o José chegou”, conclui.

Eram vizinhos de porta ao lado. Na laranja vive o atirador, na amarela o casal que foi assassinado na segunda-feira, a tiro. Foto: Tiago Rodrigues

Os vizinhos de José e Dany contam que havia uma relação complicada entre ambos há vários anos. Um dos residentes daquela rua, que conhecia o atirador e as vítimas, contou ao Contacto, sob anonimato, como começaram as desavenças. “O senhor José comprou esta casa há cerca de cinco anos. Eu e o Dany até o ajudámos a acartar uns bidões para armazenamento de água. Depois as coisas entre eles começaram a piorar”, recorda.

Já tinha avisado: "‘Vou dar um tiro na cabeça deste gajo"

Segundo este vizinho, José começou a queixar-se de Dany. “Uma vez disse que ele lhe pôs detergente nos canos dos telhados que iam para os bidões de água e ficavam cheios de espuma. E disse-me ‘vou dar um tiro na cabeça deste gajo’. Até chamou a polícia. Isto já foi há uns quatro anos”, conta.

Tanto José como o casal assassinado eram reformados. O homem de 74 anos será um ex-guarda prisional, segundo os vizinhos. Vivia com a mulher e tem pelo menos duas filhas, que o costumavam visitar. Já Dany e a companheira, que terá origem asiática, também viviam só os dois naquela rua há mais de 13 anos, segundo o vizinho que falou ao Contacto. O português tinha pelo menos uma filha que esteve na segunda-feira no local com as autoridades.

Niederkorn. Discussão entre vizinhos portugueses acaba em tragédia O autor dos disparos mortais tem 74 anos e é português. Uma das vítimas também era portuguesa.

Depois da situação do detergente as provocações entre os dois homens continuaram. “Andavam assim, sempre à cabeçada. A dada altura o José pôs uma grade junto à caixa de correio do Dany para que ele não conseguisse abrir a tampa, porque abria para o lado da casa dele. Era assim a relação entre os dois… estava cada vez pior”, conta o homem, que começou a temer o pior.

“Depois foi remoer, a acumular, até que chegou a este ponto. Os vizinhos mais próximos diziam que os dois homens discutiam muito. Uma vez o José também disse que o Dany lhe pôs sal nas colheitas do jardim e também chamou a polícia”.

Este jardim seria um dos pontos de discórdia entre os vizinhos. Foto: DR

Esta testemunha também acabou por cortar relações com o atirado. “Ao início demo-nos bem, ele ajudou-me a por o ferro em casa, disse-me que tinha trabalhado com ferro durante muitos anos. Mas depois houve um atrito entre nós. Na parte de trás das casas temos um portão privado que dá acesso a um parque das crianças, que é da comuna, e só nós é que temos a chave. Ele ficava chateado quando entravam ali e uma vez fechou o portão com um cadeado. A partir daí começou a resmungar e eu deixei de falar com ele já há uns anos”, lembra.

"Não falava para ninguém, andava zangado com todos"

O residente revela também que José lhe havia contado que tinha tido outros problemas antes de se mudar para aquela rua. “Ele tinha um temperamento muito complicado. Tinha vendido a casa em Differdange porque também já tinha tido problemas com vizinhos. Fiquei com a sensação que em qualquer lado que fosse causava problemas, por causa do ambiente que gerou aqui em pouco tempo. Não falava para ninguém, andava zangado com todos. Queixava-se muito do barulho. Em pouco tempo estragou a relação com toda a gente”.

Além das zangas com os vizinhos, José também já tinha mostrado indícios de violência com o seu animal de estimação. “Tinha um cão, um galgo, e batia-lhe. O cão às vezes fugia e eu apanhava-o. Até me arrependo de o ter levado de volta. Depois o cão desapareceu, nunca mais o vi. O José disse que o entregou a um padre”, afirma a fonte.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.