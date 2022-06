Os dois passageiros tinham atraído a atenção da polícia na autoestrada A4, depois de o carro ter embatido contra as barreiras de colisão perto de Leudelingen.

Crime

Dupla de assaltantes rouba carro em Esch e quase atropela uma pessoa

Tiago RODRIGUES Duas pessoas foram detidas no domingo após terem roubado um carro em Esch-sur-Alzette e conduzido pela A4 até à Cidade do Luxemburgo sob o efeito de álcool e drogas, tendo quase atropelado um peão.

O carro suspeito foi parado pela polícia na Rue de Hollerich, pelas 19h40. Os dois passageiros tinham atraído a atenção na autoestrada A4, em direção à capital, depois de o carro ter embatido contra as barreiras de colisão perto de Leudelingen. Antes quase atropelaram uma pessoa.



Durante o controlo, as autoridades descobriram que o veículo, um Toyota Verso azul com matrícula luxemburguesa, tinha sido roubado em Esch-sur-Alzette entre as 16h e as 19h30 desse dia. Verificaram também que o condutor não tinha carta de condução e estava também sob a influência de álcool e drogas.

A polícia apela a qualquer testemunha que tenha observado o carro roubado que contacte a esquadra pelo telefone (+352) 244 401000 ou por correio electrónico: police.luxembourg@police.etat.lu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.