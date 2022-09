A ponte em arco suspensa sob a A3, junto à área de Berchem, servirá a nova linha de comboio entre Howald e Bettembourg. Entre 7 e 10 outubro, vai haver condicionamentos devido às obras.

Dudelange vai ter uma das maiores pontes ferroviárias suspensas da Europa

Paula SANTOS FERREIRA A ponte em arco suspensa sob a A3, junto à área de Berchem, servirá a nova linha de comboio entre Howald e Bettembourg. Entre 7 e 10 outubro, vai haver condicionamentos devido às obras.

Será uma das maiores pontes de comboios em arco suspensas da Europa, do estilo “bow-string”, situada junto à área de descanso em Berchem, na autoestrada A3, de Dudelange, como refere a notícia da construção desta infraestrutura no site dos Caminhos de Ferro do Luxemburgo (CFL).



As obras já decorrem há muito e em breve vai iniciar-se a suspensão desta enorme ponte de aço, um dos momentos importantes da empreitada, cujos trabalhos se iniciaram em 2019. Contudo, só em 2026 é que as duas novas linhas ferroviárias, entre a estação de Howald e Bettembourg, começam a funcionar.

Para já, há que içar a majestosa ponte de 200 metros de comprimento, 18,5 metros de largura e 40 metros de altura entre o solo e o ponto mais alto do arco de aço.

Uma infraestrutura que no total pesará 5.850 toneladas e onde apenas circularão os comboios nos dois sentidos entre Howald e Bettembourg.

Segundo o Luxemburger Wort esta ligação suspensa servirá essencialmente os comboios de e para França, incluindo os TGV.

Esch vai ter a maior ponte pedestre da Europa A nova passagem para pedestres e ciclistas que irá ligar o centro de Esch a Belval vai ter 1,2 km de comprimento, 4,5 metros de largura e a 7,5 metros do solo. Deverá estar concluída no final de 2022.

A3 cortada em outubro

A primeira fase da instalação da ponte ferroviária, a decorrer entre os dias 7 (sexta-feira) e 10 de outubro (segunda-feira), vai obrigar a encerrar o troço da A3 entre a Croix de Bettembourg e a Croix de Gasperich, informam o Wort e o L'Essentiel. De momento, não há ainda informações sobre os desvios da A3 por causa do encerramento.

A estrutura dos arcos que já está construída será gradualmente elevada até atingir os cinco metros acima do solo e colocada sobre os pontos de apoio da ponte, uma complexa operação realizada com a ajuda de 30 prensas hidráulicas, explicam os CFL citados pelo L'Essentiel. Os trabalhos de construção desta fase iniciam-se no próximo mês. Duas semanas depois, e quando a altura desejada tiver sido alcançada e a estrutura alinhada, será colocada na sua posição definitiva, noutra difícil operação, desta feita com a ajuda de veículos especiais Kamag.

Esta ponte em arco é uma das novas oito estruturas que estão a ser construídas para a nova ligação ferroviária Luxemburgo- Bettembourg, em Esch-sur-Alzette.

