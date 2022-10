Esta é uma das medidas adicionais de poupança de energia divulgadas, esta quinta-feira, pela comuna do sul do país.

Luxemburgo 2 min.

Crise energética

Dudelange vai concentrar luzes de Natal no centro da cidade

Redação Esta é uma das medidas adicionais de poupança de energia divulgadas, esta quinta-feira, pela comuna do sul do país.

À semelhança do que tem acontecido um pouco por todo o país e na Europa, Dudelange anunciou a implementação de mais medidas para reduzir o consumo de energia, numa altura em que o inverno se aproxima a passos largos e, com ele, a quadra natalícia, que habitualmente vive muito da decoração com luzes.

Esch vai reduzir iluminação pública e luzes de Natal Menos aquecimento e iluminações noturnas e festivas. Conheça as novas medidas da cidade de Esch que entram em vigor esta semana.

Este ano, no seguimento da crise energética que se vive, a cidade vai reduzir o tempo e a intensidade da iluminação pública e das luzes de Natal. Assim, a partir de 1 de dezembro, as zonas residenciais ficarão às escuras durante toda a semana, das 2h às 5h e, no centro da cidade, a sua intensidade será reduzida para metade entre as 23h e as 5h.

A própria comuna quer dar o exemplo aos munícipes, por isso já desligou a iluminação da varanda e do relógio na fachada do edifício. O mesmo se aplica à luz da fonte na Place de l'Hôtel de Ville. A começar no próximo mês, também a iluminação nas entradas da comuna será desligada entre as 22h e as 5h.

Iluminação prolongada nos dias festivos

As luzes de Natal só serão instaladas no centro da cidade e estarão ligadas menos três horas por dia, ou seja, das 17h às 23h em vez das 14h às 23h. "Será feita uma exceção nos dias festivos, em que a iluminação será prolongada até à 1h", observa a autarquia em comunicado.

Além disso, os participantes do mercado de Natal serão sensibilizados para a necessidade de utilizar LEDs e poupar, o máximo possível, nas suas barracas. É proibido utilizar o aquecimento com radiadores, por exemplo, guarda-sóis elétricos ou aquecidos a gás.

Comunas podem desligar iluminação das estradas durante quatro horas à noite Segundo o ministro da Energia, a adoção desta medida pode levar a uma poupança de cerca de 30%.

As medidas referidas vão entrar em vigor "como parte de uma fase de teste", sendo que "podem ser adaptadas ou revertidas em qualquer altura por questões de segurança, por exemplo", adverte o município.

A comuna de Dudelange já tinha adotado algumas medidas de poupança energética no mês passado, nomeadamente com a redução de um grau na temperatura, o que "corresponde a uma poupança de energia de 6%". Também foi iniciada uma campanha de sensibilização dos funcionários municipais para a necessidade de redução do consumo de energia e adesão a estas medidas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.