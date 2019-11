É mais um projeto para reduzir o uso de plástico. A cooperativa OUNI vai abrir uma segunda mercearia sem embalagens, desta vez em Dudelange.

Dudelange também vai ter mercearia sem embalagens

É mais um projeto para reduzir o uso de plástico. A cooperativa OUNI vai abrir uma segunda mercearia sem embalagens, desta vez em Dudelange.

A segunda loja da OUNI no país abre as portas na rue de la Libération, em Dudelange, em 2020.

O projeto de abrir uma mercearia na quarta maior cidade do Grão-Ducado foi anunciado em junho, mas agora é oficial. Num comunicado enviado às redações, a OUNI faz saber que já há orçamento para avançar com uma mercearia no sul do país. “A recolha de fundos iniciada no final de junho permitiu, em menos de cinco meses, reunir 100.000 euros, soma suficiente para arrancar oficialmente”, pode ler-se no comunicado.

O projeto conta com o apoio financeiro dos membros ativos da cooperativa e da comuna de Dudelange.

A OUNI apresenta-se como a primeira mercearia do país sem embalagens. Os produtos, que são biológicos, são vendidos a granel ou então em recipientes reutilizáveis, como frascos de vidro.

Além de alimentos, como cereais, frutos secos e café, a mercearia propõe uma linha de artigos de higiene e limpeza, que também dispensam o plástico.

O projeto, que nasceu há três anos, chama-se OUNI por duas razões: por um lado trata-se da sigla para “Organic Unpackaged Natural Ingredients” (“ingredientes orgânicos, naturais e sem embalagens”, numa tradução livre para português); por outro é uma referência à palavra “ouni”, em luxemburguês, que significa “sem”.

DA