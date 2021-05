Marcação é necessária para fazer o levantamento dos testes rápidos de antigénio.

Dudelange também oferece autotestes aos residentes

A comuna de Dudelange juntou-se à lista das autarquias que estão a distribuir testes rápidos de antigénio contra a covid-19 aos residentes. O Governo pôs à disposição das 102 comunas do país cerca de 137 mil testes de antigénio com validade até 24 horas.

Perto de 50 autarquias já disponibilizam os testes, entre elas a Cidade do Luxemburgo, Mamer ou Rosport-Mompach. No caso de Dudelange, os residentes da autarquia com mais de seis anos podem levantar os testes no centro Hild (Avenue Grande-Duchesse Charlotte, n° 11) às sextas e sábados, das 14h às 18h, entre 21 de maio e 12 de junho.

Antes disso é necessária a marcação pelo telefone 51 61 21 40 01 ou através do email test.covid@dudelange.lu, especificando o nome, morada, número de matrícula, contacto telefónico, email e data e hora do levantamento desejado.

A distribuição em massa destes testes pelos residentes é tida pelo Executivo como a melhor estratégia para evitar futuras medidas mais restrivas.



