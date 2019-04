Com a vitória por 2-0 em Niederkorn, o F91 aproveitou o empate do Fola em Ettelbruck (2-2) e aumentou o seu avanço para seis pontos em relação à formação de Esch. Quanto aos encarnados do Cents, a derrota por 0-1 em Hostert coloca os benfiquistas em maus lençóis.

Luxemburgo 2 min.

Dudelange quase campeão, Hamm Benfica com um pé na Promoção

Álvaro Cruz Com a vitória por 2-0 em Niederkorn, o F91 aproveitou o empate do Fola em Ettelbruck (2-2) e aumentou o seu avanço para seis pontos em relação à formação de Esch. Quanto aos encarnados do Cents, a derrota por 0-1 em Hostert coloca os benfiquistas em maus lençóis.

No jogo mais aguardado da jornada, o F91 Dudelange foi a Niederkorn vencer o Progrès e provar que a revalidação do título é apenas uma questão de tempo.

Com golos de Mario Pokar e Kruska, os comandados de Dino Toppmöller venceram naturalmente, apesar da boa réplica oferecida pelos donos da casa.

Com esta vitória, o Dudelange aumenta para seis pontos a vantagem sobre o Fola, segundo classificado, que não foi além de um empate a duas bolas no reduto do Etzella.

Apesar dos esforços, Ronny Souto (de vermelho) e o Hamm Benfica não conseguiram evitar a derrota em Hostert. Foto: Christian Kemp

Em Hostert, o Hamm Benfica perdeu por uma bola a zero e complicou a sua situação na tabela classificativa. No penúltimo lugar com 15 pontos, menos 6 que a equipa que disputará a 'liguilha', os encarnados do Cents dominaram na maior parte do encontro, mas não conseguiram concretizar nenhuma das várias oportunidades de golo que criaram. O Hostert, mais oportunista, colocou-se em vantagem numa das raras ocasiões de golo, contra a corrente do jogo, e 'enterrou' ainda mais os encarnados que dificilmente escaparão à descida de divisão.



Ainda na luta pelo pódio, a Jeunesse d'Esch recebeu o Union Titus Pétange e não foi além de um empate a uma bola. Os forasteiros abriram o marcador aos 8 minutos, mas os 'alvinegros' restabeleceram o empate pouco antes do intervalo.



Na etapa complementar, as duas formações anularam-se e o marcador não sofreu qualquer alteração até ao final do encontro.

O FC Differdange continua a sua espiral positiva e soma por vitórias os jogos disputados com Paolo Amodio ao leme da equipa. Este sábado, a formação de Differdange foi a Rosport vencer por 1-0, subiu ao 4° lugar e encontra-se a apenas dois pontos da Jeunesse que é terceiro. Maxime Deruffe marcou o golo que valeu os três pontos ao Differdange.



No dérbi da capital, o Racing Luxembourg recebeu e bateu o Strassen - que não perdia há 10 jogos - por 4-1. Os visitantes abriram o marcador por intermédio de Jager, mas um 'bis' de Kevin Nakache, um golo de Mboup e outro na própria baliza apontado por Tony Mastrangelo (do Strassen) consolidaram a vitória do Racing.

O Mondorf de Paulo Gomes foi a Rumelange e venceu por 3-1. Frente ao 'lanterna vermelha', a formação da cidade termal venceu com toda a naturalidade e garantiu praticamente a permenência entre a elite do futebol luxemburguês.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.