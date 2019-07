A equipa luxemburguesa acabou a partida empatada a uma bola contra o conjunto macedónio.

Dudelange qualifica-se para a próxima ronda da Liga Europa

Ricardo Delgado marcou o golo que validou a passagem do Dudelange para a terceira ronda de qualificação para a Liga Europa.

Os luxemburgueses tinham vencido a primeira mão por 2-1 na Macedónia do Norte precisando esta noite de manter a vantagem que conseguiram em casa do FC Shkendija. E cumpriram.

Esta noite no estádio Josy Barthel, o Dudelange acabou a partida empatado a uma bola contra o conjunto macedónio.

Os luxemburgueses inauguraram o marcador aos 78 minutos com o golo de Ricardo Delgado obrigando a equipa visitante a ter de marcar dois golos para levar o jogo a prolongamento.

Só que o FC Shkendija não conseguiu dar a volta ao marcador a seu favor, tendo apenas marcado o golo do empate, por Agim Ibraimi, no tempo de descontos. Por esta altura, a equipa visitante já estava reduzida a 10 jogadores, sendo que, nos últimos minutos do jogo, iria perder mais dois elementos devido a expulsão.

Os jogos da 3ª pré-eliminatória serão disputados nos dias 8 e 15 de agosto.