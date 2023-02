A comuna entregou na quinta-feira as chaves do veículo à associação LUkraine.

Luxemburgo 3 2 min.

Guerra na Ucrânia

Dudelange oferece camião com escada à Ucrânia

Thomas BERTHOL A comuna entregou na quinta-feira as chaves do veículo à associação LUkraine.

"Estamos a sofrer muito, mas estamos a aguentar-nos graças à solidariedade", Nicolas Zharov, presidente da associação LUkraine, que aplaudiu o "belo presente" dado pela cidade de Dudelange à Ucrânia, há quase um ano a sofrer as consequências da invasão russa.

O burgomestre de Dudelange, Dan Biancalana, entregou as chaves do camião com escada que data de 1996.

"Este veículo com uma escada de quase 30 metros de altura é necessário na Ucrânia, porque estamos de facto à procura de escadas e camiões de bombeiros com uma grande capacidade de água, cinco toneladas e mais", contextualizou o representante da associação.

Fotos: Marc Wilwert/Luxemburger Wort Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Fotos: Marc Wilwert/Luxemburger Wort

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. 09.02.2023 Übergabe Feuerwehrwagen von der Stadt dudelange an LUkraine ( Hilfe für die Ukraine / Krieg ) remise voiture de secours pou ukraine , Bürgermeister biancalana , Feuwehrwagen , Feuerwehrfahrzeug , , Foto: Marc Wilwert / Luxemburger Wort Marc Wilwert / Luxemburger Wort 09.02.2023 Übergabe Feuerwehrwagen von der Stadt dudelange an LUkraine ( Hilfe für die Ukraine / Krieg ) remise voiture de secours pou ukraine , Bürgermeister biancalana , Feuwehrwagen , Feuerwehrfahrzeug , , Foto: Marc Wilwert / Luxemburger Wort Marc Wilwert / Luxemburger Wort Foto: Marc Wilwert/Luxemburger Wort

A missão do camião para ajudar a salvar vidas "vai continuar noutro país que certamente precisa dele mais do que nós agora", disse o autarca socialista, explicando que foi a comuna que tomou a iniciativa de contactar a LUkraine: "É um passo importante e é necessário demonstrar solidariedade".

O camião deverá chegar à Ucrânia em março. Dudelange é o primeiro município a ter este gesto, salientou Nicolas Zharov. O Luxemburgo também entregou outros veículos, completou.

Objetivo é entregar 112 veículos de salvamento

"Recebemos oito ambulâncias do Ministério do Interior. A associação dos bombeiros de Ettelbruck está também a mobilizar-se para ajudar os seus colegas na Ucrânia. No total, foram enviados 16 veículos de salvamento, incluindo quatro camiões de bombeiros e duas ambulâncias. Em fevereiro, serão entregues oito carros e, em março, esperamos que sejam entregues 17 ambulâncias. O objetivo da associação é a entrega de um total de 112 veículos de salvamento como parte da campanha "Ukraine is calling".

Luxemburgo envia seis drones de reconhecimento à Ucrânia Luxemburgo forneceu mais equipamento militar à Ucrânia do que a Bélgica, dizem os especialistas.

O burgomestre, candidato à reeleição, recordou o compromisso de Dudelange com a Ucrânia nos últimos meses, ao adotar resoluções no conselho comunal para condenar a guerra em curso.

Outras medidas incluíram o pagamento de subsídios a organizações humanitárias luxemburguesas ativas na Ucrânia ou o acolhimento de refugiados ucranianos. "Neste momento, temos 40 [refugiados] nas estruturas que disponibilizamos", revela Dan Biancalana. O número não tem em conta os refugiados acolhidos por particulares.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.