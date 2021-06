Dudelange encerra centro de testes rápidos à covid-19

Ao contrário da Cidade do Luxemburgo, que decidiu prolongar a oferta de vouchers para a realização de testes rápidos à covid-19 até 15 de julho, a autarquia de Dudelange decidiu encerrar o seu centro de testes rápidos gratuitos.

Susy MARTINS Ao contrário da Cidade do Luxemburgo, que decidiu prolongar a oferta de vouchers para a realização de testes rápidos à covid-19 até 15 de julho, a autarquia de Dudelange decidiu encerrar o seu centro de testes rápidos gratuitos.

Desde 21 de maio que os moradores das localidades daquela comuna do sul do país, a partir dos seis anos, podiam fazer uma marcação no centro para fazer um teste rápido gratuito à sexta-feira e ao sábado. Uma forma de facilitar a ida ao restaurante.

No entanto, com o aligeiramento das medidas restritivas a partir de domingo, os restaurantes vão poder acolher até quatro pessoas por mesa no interior do estabelecimento e dez no exterior, sem obrigatoriedade de comprovativo de teste.

Daí a comuna de Dudelange ter decidido encerrar o seu centro de testes rápidos gratuitos à covid-19 que, ao longo das semanas, foi muito procurado pelos residentes.



