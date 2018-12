Duas pessoas ligadas à máfia detidas no Luxemburgo

O programa do Governo de Xavier Bettel – executivo que pela primeira-vez da História do Luxemburgo terá um 'número 2' de origem portuguesa [o ministro da Justiça, Félix Braz,] – é ratificado esta terça-feira pelos partidos democrático (DP), socialista (LSAP) e ecologista (Déi Gréng) que convocaram congressos extraordinários para o final do dia.